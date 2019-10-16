منتخبنا العسكري يلاقي نظيره الكندي في مستهل مشواره بدورة الألعاب العسكرية بالصين

مسقط - الرؤية

أُجريت، مساء أمس، مراسم رفع أعلام بعض الدول المشاركة في دورة الألعاب العسكرية بمدينة يوهان بجمهورية الصين الشعبية، على أن يتم استكمال رفع بقية أعلام الدول المشاركة تباعاً.

وشارك وفدُ قوات السلطان المسلحة في هذا المحفل العالمي، ورحب عميد مدينة ديستريكت الصينية بوفد قوات السلطان المسلحة والوفود العسكرية الأخرى، متمنياً لهم حظاً موفقاً في منافسات البطولة، في الألعاب الخمسة التي تشارك فيها؛ وهي: كرة القدم والكرة الطائرة الشاطئية وألعاب القوى والرماية والقفز المظلي.

وسيخوض المنتخب العسكري، اليوم الأربعاء، أولى مباراته وسيواجه منتخب كندا العسكري، في المجموعة التي تضم إضافة إليهما منتخبات مصر واليونان، وسيقابل كذلك يوم الجمعة المقبل منتخب مصر وبعدها بيومين سيواجه منتخب اليونان العسكري.

وحول جاهزية المنتخب العسكري، تحدث الرائد علي بن راشد الغيثي مدير منتخبنا العسكري قائلاً: ضمن مشاركة قوات السلطان المسلحة في دورة الألعاب العسكرية بالصين سوف يبدأ المنتخب العسكري لكرة القدم أولى مباراته في البطولة وهو جاهز لهذا اللقاء، ويعد من المرشحين لحمل اللقب، واستعدادا لهذه البطولة أقام المنتخب العسكري لكرة القدم عدة معسكرات داخلية، إضافة للمعسكر الخارجي الذي أقيم في جمهورية إيطاليا خلال الفترة من 17 يونيو ولغاية 1 يوليو 2019.