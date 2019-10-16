الأربعاء, 16 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
25 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. رياضة
  4. محلي
  5. عرض الخبر

منتخبنا العسكري يلاقي نظيره الكندي في مستهل مشواره بدورة الألعاب العسكرية بالصين

الأربعاء 16 أكتوبر 2019 08:36 ص بتوقيت مسقط

منتخبنا العسكري يلاقي نظيره الكندي في مستهل مشواره بدورة الألعاب العسكرية بالصين

مسقط - الرؤية

أُجريت، مساء أمس، مراسم رفع أعلام بعض الدول المشاركة في دورة الألعاب العسكرية بمدينة يوهان بجمهورية الصين الشعبية، على أن يتم استكمال رفع بقية أعلام الدول المشاركة تباعاً.

وشارك وفدُ قوات السلطان المسلحة في هذا المحفل العالمي، ورحب عميد مدينة ديستريكت الصينية بوفد قوات السلطان المسلحة والوفود العسكرية الأخرى، متمنياً لهم حظاً موفقاً في منافسات البطولة، في الألعاب الخمسة التي تشارك فيها؛ وهي: كرة القدم والكرة الطائرة الشاطئية وألعاب القوى والرماية والقفز المظلي.

وسيخوض المنتخب العسكري، اليوم الأربعاء، أولى مباراته وسيواجه منتخب كندا العسكري، في المجموعة التي تضم إضافة إليهما منتخبات مصر واليونان، وسيقابل كذلك يوم الجمعة المقبل منتخب مصر وبعدها بيومين سيواجه منتخب اليونان العسكري.

وحول جاهزية المنتخب العسكري، تحدث الرائد علي بن راشد الغيثي مدير منتخبنا العسكري قائلاً: ضمن مشاركة قوات السلطان المسلحة في دورة الألعاب العسكرية بالصين سوف يبدأ المنتخب العسكري لكرة القدم أولى مباراته في البطولة وهو جاهز لهذا اللقاء، ويعد من المرشحين لحمل اللقب، واستعدادا لهذه البطولة أقام المنتخب العسكري لكرة القدم عدة معسكرات داخلية، إضافة للمعسكر الخارجي الذي أقيم في جمهورية إيطاليا خلال الفترة من 17 يونيو ولغاية 1 يوليو 2019.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

08 أكتوبر 2015

المنتخب العسكري يحقق المركز الخامس في القفز الحر بدورة الألعاب العسكرية في كوريا الجنوبية

المزيد

30 ديسمبر 2017

منتخبنا يلاقي نظيره البحريني .. والعراق في مواجهة الإمارات في نصف كأس الخليج

المزيد

02 أكتوبر 2017

منتخبنا الوطني للشباب يلاقي نظيره المصري في افتتاح البطولة الودية

المزيد

15 يناير 2017

منتخبنا يكتسح غينيا بـ"خماسية نظيفة" في مستهل مشواره بالبطولة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

السلطنة مستعدة لطرح خدمات الجيل الخامس.. وإنشاء 4400 محطة خلال 5 سنوات

الاقتصاد - محلي

انطلاق ملتقى الصحافة العماني البريطاني في جامعة إكسفورد لزيادة التعاون الأكاديمي

المحليات - أخبار

الحبسي يدشن مبادرة "تأهيل" لتدريب الكوادر الوطنية في مجال التدقيق الداخلي

الاقتصاد - محلي

إشادات باستحداث منصب وزير الدولة ومحافظ مسندم انطلاقا من الأهمية الاستراتيجية

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

جامعة السلطان قابوس تقدم 13 توصية لتطوير التشريعات الخاصة بسوق العمل

المحليات - أخبار

تعظيم الفرص التجارية والاستثمارية على رأس أولويات "المنتدى العماني الكوري"

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"الأرصاد": سحب ركامية وهطول أمطار على بعض المناطق

المحليات - أخبار

مثول زوجة حاكم دبي أمام المحكمة العليا بلندن

دولي - أخبار

مرسوم سلطاني بمنح الجنسية العمانية لـ 19 شخصا

عمان - مراسيم سلطانية

وظائف شاغرة للعمانيين في "طيران الإمارات"

الاقتصاد - محلي

كم تدفع السعودية لكل جندي أمريكي على أراضيها؟

دولي - أخبار

جلالة السلطان يصدر 10 مراسيم سامية تتضمن تعديلا وزاريا وإنشاء جهاز للضرائب

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

إعلان أسفل الأكثر قراءة