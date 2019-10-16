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منتخبنا يخسر أمام قطر مع غياب صانع الألعاب.. والعلوي يحرز الهدف الوحيد

الأربعاء 16 أكتوبر 2019 08:36 ص بتوقيت مسقط

منتخبنا يخسر أمام قطر مع غياب صانع الألعاب.. والعلوي يحرز الهدف الوحيد

 

الرؤية - وليد الخفيف

 

خسر منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم من نظيره القطري بنتيجة 1-2 في الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023، في مباراة أقيمت باستاد الجنوب المونديالي بالدوحة.

وأحرز هدفي قطر كلا من أكرم عفيف والمعز علي، فيما سجل هدف منتخبنا المنذر العلوي. وانتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب القطري بهدف نظيف، وأهدر المعز علي ثلاث فرص حقيقية كان أخطرها في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول. ومنح حكم اللقاء في الدقيقة 26 ضربة جزاء للعنابي بعد عرقلة المعز علي من قبل حارس منتخبنا الوطني فايز الرشيدي، غير أنّ حسن الهيدوس أهدرها خارج المرمى.

وعانى منتخبنا الوطني في بناء الهجمات والخروج بالكرة من ملعبه إلى الثلث الأخير من الملعب، متأثرا بغياب صانع اللعب وتباعد خطوطه فاعتمد على الكرات الطولية إلى المقبالي والغساني، ولاحت للمقبالي فرصة إدراك التعادل غير أنه لم يحسن استثمار الفرصة وتصدى الحارس القطري لتسديدته. ولم تنجح مساعي الغساني في الوصول للشباك رغم تحركاته في العمق الدفاعي لقطر، وكان البوسعيدي والمنذر العلوي الأكثر نشاطاً في صفوف الأحمر العماني.

ومع انطلاق الشوط الثاني حاول منتخبنا إدراك التعادل، واحتفظ الفريقان بنفس تشكيلة الشوط الأول، وواصل المنتخب القطري الاستحواذ والسيطرة، واستمر منتخبنا الوطني في الاعتماد على الكرات الطولية مستفيدا من خط الدفاع القطري الضعيف.

الدقيقة 65 شهدت تألق المنذر العلوي عندما اخترق وراوغ خط الدفاع القطري بمهارة وسرعة فائقة ليسدد الكرة في شباك أصحاب الأرض مدركا التعادل للأحمر.

لكن المشكلات الدفاعية أرقت منتخبنا الوطني وكاد الهيدوس أن يحرز هدف التقدم قبل تدخل الغيلاني لإنقاذ الموقف. وفي الدقيقة 70 لم يتمكن قفاز فايز الرشيدي من التصدي لتصويبه المعز علي التي شقت طريقها لشباكه محرزا الهدف الثاني لقطر.

وكاد محمد خصيب قبل نهاية اللقاء بأربعة دقائق أن يحرز التعادل لمنتخبنا غير أنّ تصويبته مرّت بجوار القائم.

وضغط الأحمر في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء على العنابي، فزج كومان بكل الأوراق الهجومية عنده؛ بإشراك محمد خصيب وعصام الصبحي ومحسن جوهر، غير أنّ مساعيهم لم يكتب لها النجاح، لتنتهي المباراة بفوز المنتخب القطري رافعا رصيده إلى 10 نقاط، فيما تجمد رصيد منتخبنا عند 6 نقاط.

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