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تصل إلى 141.43 مليون ريال عماني

5% زيادة في صافي أرباح بنك مسقط بنهاية الربع الثالث

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 08:19 م بتوقيت مسقط

5% زيادة في صافي أرباح بنك مسقط بنهاية الربع الثالث

 

مسقط - الرؤية

 

أعلن بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة في السلطنة، النتائج المالية الأولية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2019، محققا ربحاً صافياً قدره (141.43) مليون ريال عماني مقارنة بالربح الصافي البالغ (134.74) مليون ريال عماني للفترة ذاتها من العام 2018م بزيادة قدرها 5.0%.

 

وبلغ صافي إيرادات الفوائد من الأعمال المصرفية التقليدية وإيرادات التمويل الإسلامي (237.97) مليون ريال عماني في التسعة أشهر المنتهية من العام 2019م مقارنة بمبلغ (224.18) مليون ريال عماني للفترة ذاتها من العام 2018م، أي بزيادة نسبتها 6.2%، وبلغت الإيرادات الأخرى (113.76) مليون ريال عماني في التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019، مقارنة بمبلغ (105.24) مليون ريال عماني لذات الفترة من العام 2018م، أي بزيادة نسبتها (8.1%).

 

وبلغت مصروفات التشغيل خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019م (144.54) مليون ريال عماني مقارنة بمبلغ (141.72) مليون ريال عماني لذات الفترة من العام 2018م، أي بزيادة نسبتها (2.0%).

 

وخصّص البنك مبلغاً قدره (38.14) مليون ريال عماني لمجابهة خسائر القروض و الخسائر الأخرى في التسعة أشهر الأولى من العام 2019م مقابل مخصصات بلغت (27.21) مليون ريال عماني لذات الفترة من العام 2018.

 

وحقق صافي محفظة القروض و السلفيات والتمويل الإسلامي زيادة بنسبة (1.3%) ليصل إلى (8,965) مليون ريال عماني مقارنة بمبلغ (8,853) مليون ريال عماني في 30 سبتمبر 2018.

وارتفعت إيداعات الزبائن والتي تشمل إيداعات زبائن الصيرفة الإسلامية بنسبة (5.6%) لتصل إلى (8,164) مليون ريال عماني مقارنة بمبلغ (7,730) مليون ريال عماني في 30 سبتمبر 2018.

 

ويعلن البنك نتائجه وقوائمه المالية النهائية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر بعد قيام مجلس إدارة البنك بدراستها والمصادقة عليها في اجتماعه المزمع عقده في وقت لاحق من أكتوبر الجاري.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البنود الرئيسية  (مليون ريال عماني)
فترة 9 أشهر المنتهية في:

30 سبتمبر 2019

30 سبتمبر 2018

التغير (%)

مجموع صافي إيرادات الفوائد وإيرادات التمويل الإسلامي

 237.97

 224.18

%6.2

إيرادات التشغيل الأخرى

 113.76

105.24

%8.1

مصروفات التشغيل

144.54

 141.72

%2.0

أرباح التشغيل

207.19

187.70

%10.4

صافي الأرباح

141.43

134.74

%5.0

البنود الرئيسية (مليون ريال عماني)  كما في:

30 سبتمبر 2019

30 سبتمبر 2018

التغير (%)

صافي القروض والتمويل الإسلامي

8,965

 8,853

%1.3

- القروض التقليدية والسلفيات

7,786

7,767

%0.2

- التمويل الإسلامي

1,179 

1,086   

%8.6

إيداعات الزبائن وإيداعات الصيرفة الإسلامية

8,164 

7,730

%5.6

- إيداعات الزبائن التقليدية

7,136

6,777

%5.3

- إيداعات الصيرفة الإسلامية

1,028

953

%7.8
 

 

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