"عمان للعقار 2020" يبحث التجارب العالمية في حصر البيانات العقارية لتحسين دراسات الجدوى

الرؤية – نجلاء عبدالعال

كشفت الجمعية العقارية العُمانية وشركة "عُمان إكسبو" تفاصيل نسخة 2020 من مؤتمر ومعرض عُمان للعقار، الذي ينطلق في 30 مارس المقبل ويستمر لـ 3 أيام بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة العديد من الشركات العمانية والعالمية ذات العلاقة بالإنشاءات والتطوير العقاري وتقنيات ومعدات البناء وغيرها.

وفي مؤتمر صحفي عقد أمس، استعرض حسن بن محمد جمعة اللواتي -رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العُمانية، محاور المؤتمر وأوراق العمل التي سيتضمنها، وقال إن المؤتمر السنوي يمثل منصة لتبادل الآراء في قطاع العقارات الذي مازال يعد من أوسع القطاعات استيعابا للاستثمارات المتنوعة، وسينصب التركيز في نسخة العام المقبل على أهمية دور الإحصائيات في إنجاح الاستثمار العقاري، مشيرا إلى أن أحد التحديات التي يواجهها سوق العقارات في السلطنة وكثير من دول المنطقة عدم توفر إحصائيات دقيقة في هذا المجال، وبالتالي فإن الدراسات المستقبلية ودراسات الجدوى للاستثمارات العقارية وغيرها تصبح أصعب. ولفت إلى أن المؤتمر سيمثل منصة جيدة لاستعراض تجارب عالمية في هذا المجال، خاصة في حصر بيانات تعد متشعبة ولها بعد اجتماعي مثل بيانات متوسطات الإيجارات أو عدد الوحدات الخالية.

ووأضاف اللواتي أنّ المحور الثاني يركّز على الفرص الاستثمارية المتوفرة في السلطنة أمام القطاع للخاص العماني، مشيرا إلى أنّ المشاريع العقارية للمطورين العقاريين لا تزال مقتصرة إلى حد ما على المجمعات السكنية المتكاملة، فيما هناك فرص أوسع في المستقبل مع قرب الانتهاء من مشروع قانون التطوير العقاري الجديد المنتظر أن يكون له دور كبير في تنظيم العقار واستدامته، والخروج من الإطار التقليدي للتطوير العقاري المحصور في الشقق والمحلات ليشمل الجوانب الاجتماعية والترفيهية.

وأكدت المهندسة سهام بنت أحمد الحارثية، مدير عام التطوير العقاري بوزارة الإسكان، أهمية مثل هذه المعارض والمؤتمرات العقارية خاصة في مجال تحريك سوق العقار في السلطنة وجلب استثمارات جديدة.

وحضر المؤتمر الصحفي آندي وايت – مدير عام شركة أعمال المعارض العُمانية (عُمان إكسبو)، مشيرا إلى أنه بعد التنظيم الناجح والمتميز لمؤتمر ومعرض عُمان العقاري في عامي 2018 و2019، فإنه يواصل جذب المستثمرين المحليين والدوليين في نسخته القادمة، لتسليط الضوء على الإمكانات المتنامية لسوق العقارات العماني وتوفير سوق مصغر للبائعين والمشترين للالتقاء وإقامة فرص تجارية ناجحة بينهم.

ومن جانبه أشاد طارق علي، مدير المعارض في شركة عمان إكسبو، بالتطور الذي يشهده مؤتمر ومعرض عمان للعقار، موضحا أنّ موعد مؤتمر ومعرض عمان للعقار يتزامن مع "أسبوع التصميم والبناء العماني" ليتكامل المعرضان من حيث تقديم التقنيات الحديثة في المجالات المختلفة المتعلقة بالعقار بصفة عامة، كذلك فإنّ نسبة كبيرة من الزوار غالبا ما تكون من الباحثين عن شراء العقارات السكنية والتجارية.

وأوضح طارق علي أنّ 91% من الزوار راضون عن زيارتهم للمعرض في نسخه السابقة، وأكثر من 50% منهم زاروا المعرض بهدف البحث عن فرص لشراء وحدات عقارية، كما أنّ الحدث استقطب 3000 زائر مباشر و25 عارضًا من بينهم كبرى الشركات مثل الموج مسقط وعقار الخنجي وميسان للعقارات وريماكس وسندان للتطوير وترافلجار بروبيرتي وغيرها.

ويهدف القائمون على تنظيم المؤتمر في نسخته القادمة إلى تحفيز سوق العقارات من خلال جذب كبار المطورين المحليين لعرض أحدث المشاريع بما في ذلك الإسكانية منها وبأسعار تنافسية تقدم فرص متعددة منها التقسيط على المدى الطويل للمواطنين وفرص التملك للأجانب في مشاريع المجمعات السياحية المتكاملة.