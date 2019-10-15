بدء موسم زيارة السفن السياحية لموانئ السلطنة.. و310 سفن تنقل آلاف السياح

مسقط – العمانية

يبدأ اليوم موسم السفن السياحية التي تزور موانئ السلطنة ‏ضمن الموسم السياحي الشتوي (2019/ 2020) الذي يستمر من شهر أكتوبر وحتى نهاية شهر أبريل من كل عام. ومن المتوقع أن يبلغ عدد زيارات السفن المسيرة للسلطنة في الموسم السياحي الشتوي الحالي 310 سفن إلى كل من ميناء السلطان قابوس السياحي وميناء صلالة وميناء خصب منها حوالي 71 سفينة إلى ميناء صلالة و73 سفينة إلى ميناء خصب و166 سفينة إلى ميناء السلطان قابوس السياحي، وعلى متن تلك السفن آلاف السياح من مختلف دول العالم الذين سيزورون للسلطنة‪.

وتعمل وزارة السياحة على تنمية وتطوير هذا النمط من أنماط السياحة العالمية بالتنسيق مع القطاعين الحكومي والخاص والشركات العالمية المالكة والمشغلة لهذه السفن السياحية ووضع موانئ السلطنة كمحطة جاذبة ورئيسية لتوقف السفن السياحية العملاقة من خلال تسخير كافة الإمكانات وتقديم التسهيلات اللازمة مع مرونة استخراج التراخيص والتصاريح المطلوبة، حيث يمثل سوق السفن السياحية ركيزة مهمة لنمو حركة السياحة الذي من شأنه أن يساهم بفاعلية في تعظيم مردودها الاقتصادي وتعزيز مساهمتها في زيادة الدخل وتنويع مصادره.

وقال عبدالله بن سيف السعدي رئيس قسم السفن والرحلات السياحية بوزارة السياحة إنّ السلطنة تعمل على جذب السفن السياحية العملاقة لزيارة موانئ السلطنة في إطار جهودها للترويج للمقومات السياحية التي تزخر بها السلطنة، مشيرا إلى أنّ هذه السفن تعد رافدًا للموسم السياحي الشتوي، وتقوم الوزارة بالمشاركة في الفعاليات والمعارض الدولية المتخصصة في قطاع السفن السياحية بهدف الالتقاء مع أصحاب القرار في الشركات المسيرة للسفن السياحية لمناقشة خططهم الحالية والمستقبلية في تسيير برنامج رحلاتهم للمنطقة بشكل عام والسلطنة بشكل خاص‪.

وأضاف رئيس قسم السفن والرحلات السياحية بوزارة السياحة أنّ الدول تسعى إلى استقطاب سياحة السفن كمحطات للتوقف بها من خلال التفاوض مع شركات السفن السياحية العملاقة في العالم لما تتيحه هذه السفن من فرص استكشاف المقومات السياحية من قبل السياح والتخطيط للرجوع مرة أخرى في زيارات فضلا عن إثراء الأسواق الذي يوفره هذا النوع من السياحة، ‏مؤكدًا أن الوزارة تسعى جاهدة لجعل السلطنة نقطة التقاء لتبادل الركاب في المستقبل.

وأوضح أنّ برنامج تسيير رحلات السفن السياحية للسلطنة سيبدأ بسفينة‪Costa Mediterranean التي تحمل على متنها ألفين و680 راكبًا، وسفينة Mein Schiff 5 التي تحمل ألفين و500 راكب بزيارة ميناء صلالة يوم غد الأربعاء. كما ستزور سفينة Mein Schiff 5 ميناء السلطان قابوس السياحي في الثامن عشر من أكتوبر الجاري وستقوم سفينة Aid Avita بزيارة ميناء خصب في 26 أكتوبر الجاري وتحمل على متنها ألف و266 راكبًا.

وأشار السعدي إلى أن السفينة السياحية العملاقة "ماريلا ديسكفري" ستقوم للمرة الثانية بعملية تبادل الركاب في السلطنة خلال نوفمبر 2019 وأبريل المقبل لـ 900 سائح قادم و900 سائح مغادر في أكبر عملية تبادل سياحية للسياح في السفر من السلطنة جوا وبحرا مما يثري الموسم السياحي الشتوي ويعزز من إثراء الأسواق وتشغيل المطارات وشركات السفر والسياحة.

وقال عبدالله السعدي إن السفينة السياحية العملاقة "ماريلا ديسكفري" ستسير برنامج رحلاتها بعدد 27 زيارة لموانئ السلطنة للموسم السياحي (2020/ 2021) منها 16 زيارة لميناء السلطان قابوس السياحي و8 ‏زيارات لميناء خصب و3 زيارات لميناء صلالة.

وأضاف السعدي: سعينا لتضمين برامج سفينة "ماريلا يسكفري" القيام بعملية تبادل ركاب للمرة الثالثة في محافظة مسقط خلال شهر نوفمبر 2020 وأبريل 2021 وسيكون عدد زياراتها لميناء خصب زيارتين و3 زيارات لميناء السلطان قابوس السياحي.