التعليم العالي تستضيف برنامجا لتعزيز التعاون العلمي والطلابي مع الاتحاد الأوروبي

مسقط - الرؤية

نظمت وزارة التعليم العالي ممثلة بدائرة التعاون الدولي محاضرة تعريفية حول برنامج التبادل الطلابي (إيراسموس بلس) لدول الاتحاد الأوروبي قدمتها كورنيلا كروتسنجر مندوبة مفوضية الاتحاد الأوروبي، بحضور عدد من موظفي ديوان عام الوزارة وأكاديميي وموظفي كليات العلوم التطبيقية وممثلين عن الجامعات والكليات الخاصة.

بداية قدمت كورنيلا نبذة عامة عن ثلاثة برامج يطرحها الاتحاد الأوروبي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وهي: «برامج هورايزون 2020، وماري إسكلوديسكا كيوري للبحث العلمي 2020 وإيراسموس بلس».

وركزت المحاضرة خلال اللقاء على البرنامج الثالث وهو برنامج إيراسموس بلس للتبادل الطلابي وأهدافه والمستفيدين منه وأنواع البرامج المتفرعة عنه، إلى جانب التعريف بآلية التقديم للبرنامج والاستفادة منه على مستوى الأفراد والجامعات.

وأشارت مندوبة مفوضية الاتحاد الأوروبي إلى أن إيراسموس بلس برنامج يعنى بالتبادل الطلابي بهدف تعزيز التعاون الأوروبي مع دول العالم في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يمول البرنامج عدداً من المنح الدراسية، والتبادل الطلابي والبحثي، ويمكن للطلبة العمانيين والمؤسسات التعليمية المحلية الاستفادة من البرنامج عبر «برنامج الماجستير المشترك» والذي يمتد من سنة إلى سنتين ويمنح شهادة الماجستير في العديد من التخصصات الأكاديمية، وبرنامج (جان مونيه) للأبحاث العلمية ومراكز الابتكار بالتعاون مع عدد من الجامعات الأوروبية وغير الأوروبية.

ويستهدف البرنامجان الطلبة والمحاضرين الراغبين في تقديم أحد المساقات أو ورش العمل في أحد التخصصات المطروحة في منح البرنامج، وكذلك المؤسسات التعليمية الراغبة في استضافة أحد البرامج؛ شريطة أن تتقدم المؤسسة التعليمية بطلب الانضمام إلى إحدى المجموعات المشرفة على البرنامج الذي ترغب في استضافته عبر نظام (consortium).

ويمكن للراغبين في الاستفادة من البرامج الممولة عبر برنامج إيراسموس بلس- بما في ذلك الطلبة والباحثين والأساتذة والمؤسسات التعليمية- التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en .