انطلاق ملتقى الصحافة العماني البريطاني في جامعة إكسفورد لزيادة التعاون الأكاديمي

إكسفورد - أحمد الجهوري

انطلقت بجامعة إكسفورد اليوم أعمال «ملتقى الصحافة العماني / البريطاني» الذي تنظمه جمعية الصحفيين العمانية بالتعاون مع جامعة إكسفورد، ومركز رويترز، والملحقية الإعلامية التابعة لوزارة الإعلام وجمعية الصداقة العمانية البريطانية والتي مقرها لندن.

وأعرب الدكتور محمد بن مبارك العريمي، رئيس مجلس إدارة الجمعية عن سعادته لاستضافة جامعة إكسفورد لهذه المناسبة، مشيرًا إلى أن هذا الصرح العريق يشهد جانبًا من التعاون الأكاديمي بين السلطنة والمملكة المتحدة يتمثل في كرسي السلطان قابوس «بجامعة إكسفورد».

وقال العريمي في كلمة افتتح بها الملتقى إنَّ العلاقات العمانية / البريطانية، التي تعود إلى أوائل القرن التاسع عشر – أي قبل أكثر من قرنين من الزمن – سجلت رسوخًا وتطورًا مستمرًا ومتواصلًا وهي اليوم في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- تسجل نقلة نوعية بالغة الأهمية والدلالة تسعى من خلالها إلى تحقيق المصالح المشتركة والمتبادلة خاصة في المرحلة الراهنة التي تشهد العديد من المتغيرات والتطورات المُتسارعة في منطقة الخليج العربي الحيوية بوجه خاص وفي الشرق الأوسط بوجه عام.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين العمانية أن هذا الحراك أضاف أهمية أكبر للدور التنويري الذي تقوم به وسائل الإعلام العمانية ضمن وظائفها المختلفة مقروءة كانت أو مرئية أو إلكترونية وعلى نحو تزداد فيه أهميته على مختلف المستويات.

وأشار الدكتور محمد العريمي إلى أنَّ الصحافة العمانية التي تعد أحد الوجوه المعبرة عن النهضة العمانية الحديثة وعن تطلعات المواطن العماني الذي يتوق دومًا إلى السلام والتقدم والإنجاز لم تبدأ في عام 1970م، وإنما قبل ذلك بنحو مائة عام تقريبًا في زنجبار في ظل الإمبراطورية العمانية منوهًا إلى أنه في وقت مبكر كانت هناك أكثر من صحيفة عمانية ومنها على سبيل المثال صحيفتي «النجاح»و «الفلق» وصحيفتي «النهضة» و «المرشد» والتي توسع دورها التنويري ليتعدى حدود زنجبار.

وأضاف العريمي، أنه ومع إدراك الأهمية التاريخية للدور التنويري للصحافة العمانية في زنجبار وشرق أفريقيا منذ أوائل القرن العشرين إلا أن النقلة النوعية للصحافة العمانية ولوسائل الإعلام العمانية الحديثة بدأت وواكبت مسيرة النهضة العمانية لتتفاعل معها ولتعبر عن آمال وطموحات وقيم المواطن العماني تلك التي جسدها جلالة السلطان المعظم -أيده الله- من خلال تبني مبادئ السلام والحوار وقبول الآخر والعمل على تحقيق التقارب والتوافق إلى أبعد مدى ممكن بين الحضارات والشعوب في عالم اليوم الذي تنظر فيه الشعوب إلى الأمن والاستقرار والسلام وتحقيق حياة أفضل لأبنائها.

وبين الدكتور محمد بن مبارك العريمي أن الصحافة العمانية ووسائل الإعلام أسهمت في تحقيق ما تنعم به السلطنة من سلام ووئام كما أنها عملت على الدوام من أجل إعلاء قيم الألفة والمحبة والتعاون بعيدًا عن الانفعالية والانحياز والذي انعكس بالإيجاب على الشأن الداخلي وعلى علاقات السلطنة بجوارها والعالم أجمع.

من جانبه قال البروفيسور يوجين روجان مدير مركز الشرق الأوسط في كلية سانت أنتوني إكسفورد إن السلطنة أدت دورًا مهمًا في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط على نطاق أوسع فقد عملت السلطنة على تحقيق التوازن الذي تحافظ به على جميع جيرانها ولطالما كانت وسيطا بين القوى العظمى والقوى الإقليمية.

وقال روجان: «إننا جميعاً نستفيد من الحوار بين الصحفيين العمانيين وغيرهم من الصحفيين العالميين وبين الأكاديمية والصحافة، متمنين أن تربط الندوة المنتظرة مجتمع إكسفورد بسلطنة عمان».

بعد ذلك تمَّ عرض فيلم وثائقي تناول التطور الذي طال مختلف الجوانب التنموية التعليمية والسياسية والصناعية والاجتماعية في مختلف محافظات السلطنة، كما قدم الفيلم لمحات عن حياة الإنسان العماني الحضارية الموغلة في القدم خاصة فيما يتعلق بالتاريخ والتراث.

عقب ذلك سلم الدكتور محمد بن مُبارك العريمي رئيس جمعية الصحفيين العمانية، والبروفيسور يوجين روجان مدير مركز الشرق الأوسط في كلية سانت أنتوني إكسفورد درع الجمعية لرئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات بجامعة إكسفورد لعدد من الباحثين من الجانبين العماني والبريطاني.

أُقيم ضمن الملتقى معرض للصور من أهمها صورة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- أثناء استقبال جلالته للملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا والكومنولث وصورة لزيارة سمو الأمير تشارلز للسلطنة، كما قدم المعرض صورًا عكست جمال الطبيعة العمانية وبعض الحرف اليدوية والأثرية.