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"سجل لا تؤجل" حملة لـ"تعليمية البريمي" لتسجيل الطلاب المستجدين العام المقبل

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 08:03 م بتوقيت مسقط

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البريمي - سيف المعمري

أطلقتْ تعليمية محافظة البريمي الحملة الإعلامية التوعوية «سجل لا تؤجل»، والتي أطلقها قسم البوابة التعليمية؛ لحث أولياء الأمور على التسجيل المبكر لأطفالهم المستجدين في الصف الأول للعام الدراسي المقبل 2020/2021م.

وبدأتْ عملية التسجيل في البوابة التعليمية وتطبيق ولي الأمر على الهواتف الذكية منذ مطلع أكتوبر الجاري، وتستمر حتى الخامس من ديسمبر المقبل، ويشترط لتسجيل الطلاب المستجدين أن يكون الطفل من مواليد 1/9/2013 م حتى 31/12/2014م ولا يقبل من هم خلاف ذلك، وأن يكون لدى الطفل رقم مدني بشهادة الميلاد، أما بالنسبة للأطفال القادمين من خارج السلطنة فيجب أن يكون لديهم بطاقة مقيم.

واستقبلَ قسم البوابة التعليمية بتعليمية البريمي العديد من الاستفسارات حول آلية التسجيل عبر خدمة وصال المفعلة من قبل دائرة تقنية المعلومات؛ حيث يقوم القسم بمتابعة عمليات التسجيل أولا بأول لضمان انسيابية الاجراءات وصولا لمؤشر بيانات واضحة، وتستمر الجهود من أجل رفع الوعي بضرورة التسجيل قبل انتهاء المدة المحددة.

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