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جامعة السلطان قابوس تحصد المراكز الأولى في مسابقة عمان الجامعية للبرمجة

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 08:03 م بتوقيت مسقط

جامعة السلطان قابوس تحصد المراكز الأولى في مسابقة عمان الجامعية للبرمجة

مسقط - الرؤية

اختَتَمت جامعة السلطان قابوس -ممثلة بكلية العلوم- مسابقة عُمان الجامعية للبرمجة، تحت رعاية الأستاذ الدكتور أحمد بن ظفار الرواس عميد كلية العلوم، والتي تنظم سنويا بإدارة وإشراف لجنة قيادية تضم مجموعة من أعضاء الهيئة الأكاديمية بقسم علوم الحاسب الآلي وممثلين عن بعض الجامعات والكليات المحلية.

وبلغ عدد المشاركين في المسابقة 152 مشاركا، يمثلون 36 فريقا من 23 مؤسسة تعليمية داخل السلطنة وخارجها.

وحاز فريق "NUII" من كلية العلوم بجامعة السلطان قابوس المركز الأول، وجاء فريق "ERROR SYNTAX" من كلية الهندسة بجامعة السلطان قابوس في المركز الثاني، كما حصل فريق "NERDS PSEEUDO" من كلية العلوم بالجامعة السلطان قابوس على المركز الثالث.

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