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بمشاركة 21 فريقا في نسختها الثانية

شرطة المهام الخاصة بنزوى تتوج بلقب بطولة شرطة عمان السلطانية لاجتياز الموانع

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 08:02 م بتوقيت مسقط

اجتياز الموانع2
الحضور
تسليم الكأس1
تسليم الكأس2
تسليم الكأس3
رسالة تغطية ختام بطولة الموانع

مسقط - الرؤية

حقَّق فريق وحدة شرطة المهام الخاصة بولاية نزوى بمحافظة الداخلية، بطولة شرطة عُمان السلطانية لاجتياز الموانع للعام 2019م صباح أمس، بعد أن سجل زمن وقدره 12.29 دقيقة على مستوى الفرق.

وجاء فريق أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة في المركز الثاني بزمن وقدره (13.41) دقيقة، وحل في المركز الثالث الفريق الأول بوحدة شرطة المهام الخاصة بصلالة بزمن وقدره (14.2) دقيقة في البطولة التي جرت منافساتها بوحدة شرطة المهام الخاصة بولاية الكامل والوافي، وبمشاركة 21 فريقا من منتسبي قيادة شرطة المهام الخاصة ووحداتها في المحافظات الجغرافية، وفريق من أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة؛ وذلك تحت رعاية اللواء سليمان بن محمد الحارثي مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للشؤون الإدارية والمالية، وبحضور عدد من كبار ضباط الشرطة وآمري وحدات شرطة المهام الخاصة.

وعلى المستوى الفردي للضباط، حقق النقيب حارب بن علي الهنائي من فريق أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة، المركز الأول بزمن وقدره (11.51) دقيقة، واحتل المركز الثاني الملازم حمود بن عبدالله الشرجي من فريق وحدة شرطة المهام الخاصة بنزوى، بعد أن جاء بزمن وقدره (12.27) دقيقة، وحل في المركز الثالث الرائد وليد بن حارب الكلباني من فريق وحدة شرطة المهام الخاصة بنزوى بزمن وقدره (12.58) دقيقة.

وجاء في المركز الأول على المستوى الفردي للرتب الأخرى العريف محمود بن سعيد الهطالي من الفريق الثاني بوحدة شرطة المهام الخاصة بصحار بزمن وقدرة (9.40) دقيقة، وفي المركز الثاني الشرطي مهند بن محمد القاسمي من وحدة شرطة المهام الخاصة بنزوى بزمن وقدرة (9.49) دقيقة، وفي المركز الثالث الشرطي عبدالعزيز بن سالم السهي من وحدة شرطة المهام الخاصة بالسويق بزمن وقدره (10.00) دقيقة.

وفي ختام البطولة، سلم اللواء مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للشؤون الإدارية والمالية الكؤوس للفرق الفائزة بالمراكز الأولى في البطولة، كما كرم الفائزين على المستوى الفردي.

وعبَّر الفائزون بالمراكز الأولى عن سعادتهم بهذا الإنجاز، وقال المقدم سلطان بن راشد الدرعي آمر وحدة شرطة المهام الخاصة بولاية نزوى: أودُّ في البداية أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى معالي الفريق المفتش العام للشرطة والجمارك على دعمه الدائم للأنشطة التدريبية المختلفة في شرطة عمان السلطانية.  وأضاف الدرعي أن هذه النتيجة ثمرة لجهود مضاعفة ومستمرة في العملية التدريبية بالوحدة؛ تنفيذا للنهج الذي رسمته القيادة العامة للشرطة، وبما يؤهل رجل المهام الخاصة لأداء الأعمال الاستثنائية المكلف بها بكل كفاءة واقتدار.

من جانبه، أعرب النقيب حارب بن علي الهنائي من فريق أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة، عن سعادته متحدثا: بحمد من الله وتوفيقه، استطعت أن أحقق هذا المركز في بطولة شرطة عمان السلطانية لاجتياز الموانع 2019م رغم قوة المنافسة بين الضباط المشاركين، إلا أنني وبفضل الاستعدادات المبكرة وحرص واهتمام وتشجيع الطاقم التدريبي بالأكاديمية تمكنت من تحقيق هذا الإنجاز.

وقال العريف محمود بن سعيد الهطالي من الفريق الثاني بوحدة شرطة المهام الخاصة بصحار: أهدي هذا الفوز إلى وحدة شرطة المهام الخاصة بصحار، وإلى جميع منتسبيها الذين كانوا يُساندونني منذ انطلاق البطولة وهذا التحفيز والتشجيع ساعدني في انتزاع المركز الأول للرتب الأخرى.

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