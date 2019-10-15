مكتب "الرؤية" بعبري يبحث التعاون المشترك مع فرع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية

عبري - الرؤية

زارَ أحمد بن خلفان الزعابي مدير فرع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بعبري، مكتب جريدة "الرؤية" بعبري، أمس؛ لمناقشة الشراكة المستمرة وبحث التعاون المشترك فيما يتعلق بنظام التأمينات الاجتماعية.

وشرح الزعابي جهود فرع الهيئة بعبري في تشجيع المشاريع والأسر المنتجة والشركات الطلابية، واستمع إلى شرح عن العمل في مكتب "الرؤية" والخدمات والمبادرات التي يقدمها المكتب للمجتمع والشباب والأسر المنتجة.

وقال أحمد بن خلفان الزعابي إن زيارته لمكتب جريدة "الرؤية" بعبري، ولقاءه بالصحفي ناصر العبري، مكنه من الاطلاع عن كثب على هذه الصحيفة ومبادراتها بصفة عامة، ومبادرات مكتب عبري على وجه الخصوص. وتابع: اطلعت على التوثيق للفعاليات، وأن مكتب عبري حقق انتشارا على مستوى ولايات محافظة الظاهرة وبعض الأحيان يتجاوز إلى محافظات أخرى، كما أن بعض المبادرات التي ينفذها تتسم وتتماشى وتوجهات التنمية المستدامة، وقد شملت الكثير من الفئات المجتمعية كقطاعات التعليم ودعم مسابقات حفظ القرآن الكريم وبعض المبادرات في مجال الزراعة...وغيرها لا يسعنا المجال لذكرها جميعاً.

وأضاف الزعابي: التواجد الذي يسجله مكتب "الرؤية" بعبري يجعل من "الرؤية" أكبر من مجرد صحيفة، بل يتعدى ذلك لنشر الروابط بين الصحيفة والمجتمع أصبحنا نلمسها من خلال هذه المبادرات المتواصلة.