الريامية تشارك بورقة عمل في أسبوع الصادرات العمانية.. 27 أكتوبر

الرؤية - فايزة الكلبانية

قالت الدكتورة بشاير الريامية استشارية ابتكار الأغذية والمشروبات بمركز الابتكار الصناعي إن العديد من الفرص الواعدة تنتظر الشركات العمانية في الأسواق الدولية، والمنتظر أن تسهم في مساعدة المصدرين العمانيين على زيادة صادراتهم إلى هذه الأسواق. ودعت الريامية مجتمع الأعمال إلى الاستفادة من كل ما تقدمه السوق الدولية من فرص، مشيرة إلى أسبوع الصادرات العمانية الذي تستعد الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات "إثراء" لتنظيمه في الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر الجاري في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض.

وتشارك الريامية في فعاليات أسبوع الصادرات العمانية بورشة عمل حول قيادة برنامج الابتكار في قطاع الأغذية والمشروبات في مركز الابتكار الصناعي، والذي يركز على الشركات الصغيرة والمتوسطة ومنتجات متنوعة من المأكولات والمشروبات ذات القيمة المضافة.

وقالت الريامية إنها ستشارك مع البروفيسور بيتر فورد وأنجيلا هوبز في إجراء مناقشة حول تطوير المنتجات. وأضافت: من جانبي سأركز على اتجاهات السوق في مناطق مختلفة، على سبيل المثال في دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا وأوروبا وكيف يُمكننا مساعدة الشركات العمانية في مجال الأغذية والمشروبات على مواكبة هذه الاتجاهات ونتيجة لذلك الاستفادة من الفرص التي تقدمها هذه الأسواق، فلدينا منتجي المأكولات والمشروبات المحلية. وسأتطرق إلى تجربتي مع مركز الابتكار الصناعي؛ حيث أعمل عن كثب مع رواد أعمال لمساعدتهم على بدء أعمالهم التجارية.

وحول تقييمها لأداء الشركات الناشئة وآليات استفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من فرص التصدير، وآليات التشجيع والتحفيز، قالت الريامية: بالنظر إلى الموارد الطبيعية المتوفرة في السلطنة، هناك فرص واعدة في قطاع الأطعمة والمشروبات للشركات المحلية للاستفادة منها. وشددت الريامية على أهمية التأكد من أنَّ المنتج مناسب للتصدير، ويلبي جميع معايير ومواصفات الإنتاج المطلوبة، كما أن استدامة الإنتاج يجب أن تؤخذ في الاعتبار قبل الدخول إلى الأسواق الدولية.

وتوجهت الريامية بنصيحة إلى كل رائد أعمال بأن يهتم بتحسين مراحل تصدير منتجاته، حيث يجب التركيز دائمًا على المنتجات ذات القيمة المضافة عند التصدير، والتخطيط الاستراتيجي، والعمل على تحديد الأسواق التي سيجري استهدافها ودراسة أوضاعها، بدءا من التمويل واللوجستيات ووسائل التواصل الاجتماعي، إلى التسويق والتأمين والتدفق النقدي، إلى جانب اكتساب ثقة الشركاء الدوليين والذي يعد أمرا أساسيا أيضًا.