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التعريف باستراتيجية البحث العلمي في جامعة السلطان قابوس

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 07:57 م بتوقيت مسقط

 

 

مسقط – العمانية

 

استضافت كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس أمس حلقة عمل نظمها مجلس البحث العلمي ممثلا في مشروع الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتطوير (2020- 2040) ضمن سلسلة حلقاته التي تستهدف شريحة الشباب في مؤسسات التعليم العالي.

وقدمت الدكتورة جميلة بنت علي الهنائية، مديرة مشروع الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتطوير بمجلس البحث العلمي عرضا مفصلاً عن المشروع وأهمية الاستراتيجية وأهدافها المختلفة ورؤيتها. وأكدت أهمية التركيز على تفعيل دور الباحثين الشباب وطلبة الدراسات العليا حيث تشير المؤشرات العالمية إلى ارتفاع تعداد شريحة الشباب في العالم أكثر من أي وقت مضى ولذلك يمكن للشباب أن يقوموا بدور مهم في تغيير المجتمعات.

 

ويهدف المشروع إلى الوصول إلى الباحثين والاستماع إلى مقترحاتهم وآرائهم المتنوعة التي تثري محاور وركائز الاستراتيجية وتبيان السبل من وجهة نظرهم لتطبيق استراتيجيات البحث العلمي في المؤسسات الأكاديمية.

وستقام الجلسة الثالثة لحوارات الشباب التفاعلية في جامعة صحار السبت المقبل، فيما تنظم الحلقة التفاعلية الرابعة بجامعة الشرقية في 29 أكتوبر الجاري.

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