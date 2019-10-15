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"مرشد" تحتفي بمعلم الأجيال الأستاذ عبدالقادر الغساني

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 07:30 م بتوقيت مسقط

"مرشد" تحتفي بمعلم الأجيال الأستاذ عبدالقادر الغساني

 

مسقط - الرؤية

صدر العدد التاسع والثلاثون من مجلة مرشد، ويحمل غلافه موضوع التسامح، وهي السمة والصفة التي تميز بها العمانيون على مرّ العصور.

وجاءت الحلقة الثامنة والثلاثون من مغامرات مرشد عن شخصيّة الأستاذ والمعلم عبد القادر الغساني، الذي يعد واحدًا من أوائل المعلمين في محافظة ظفار. وفي مغامرات مرشد يحكي الجد عن حكاية الأستاذ عبد القادر بطريقة سردية جميلة وشيّقة، حيث أسس الغساني مكتبة دار الكتاب العامة، وكان له دور في تشجيع تعليم الأطفال وتحبيب العلم إليهم وتخصيص مكتبة لهم.

كما يتضمن العدد شخصية "مريم الحبوبة" التي تتطرق إلى مشكلة الحقيبة المدرسية، وتقترح مريم أنّ بإمكان الحقيبة أن تكون خفيفة من خلال حمل الكتب التي تحتاج لمراجعة فقط حسب الجدول الدراسي، أمّا بقية الكتب فتكون في خزانة خاصة، وقد قدمت هذا المقترح لإدارة المدرسة، إضافة لأنها قامت باقتراح عدة حلول أخرى.

وتضمن العدد أيضا يوميات سعدون، الذي يحكي عن موقفه البطولي الذي حصل له في حافلة المدرسة، حين سهر متأخرًا ولم تكن ساعات نومه كافية، فوجد نفسه وحيدا في حافلة المدرسة، لأنّه أكمل نومه في الحافلة، ولكي ينتبه إلى أنّه في الحافلة ذهب إلى المقدمة، وضغط على بوق الحافلة، حتى جاء السائق مسرعا وفتح الباب، في موقف ذكي وشجاع.

ويشتمل العدد على سيناريو "قيمي حياة"، الذي يعرض البطل أحمد الذي سرد قصة نجاح معرض رسالة الإسلام من عمان، وقدّم مقترحًا لأستاذه من أجل تنظيم معرض يتحدث عن التسامح في الإسلام، من خلال دعوة الطلاب غير المسلمين الدارسين في السلطنة من مختلف الجنسيات للتعرّف على الإسلام.

وطرحت المجلة بابا جديدا بعنوان "تكنولوجيا" يتضمن معلومات عن تطبيقات وألعاب إلكترونية، يمكن أن يستفيد منها الأطفال ويستمتعوا بها.

واشتملت صفحة "طفولتي أمانة" على قصة مصوّرة توضح لأولياء الأمور ضرورة تهيئة الطفل نفسيا للمدرسة، لكي يتحمل مسؤولية نفسه، إلى جانب مجموعة أخرى من الأبواب والموضوعات الشيقة للأطفال.

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