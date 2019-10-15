التربية والتعليم تحتفل باليوم العالمي للعصا البيضاء

الرؤية - ميثاء العليانية

احتفلت وزارة التربية والتعليم مُمثلة بمعهد عمر بن الخطاب للمكفوفين، صباح أمس الثلاثاء، باليوم العالمي للمكفوفين الذي يصادف الخامس عشر من أكتوبر، رعى الحفل راشد بن عبد الله بن محمد النصري نائب الرئيس التنفيذي للاستثمار وشؤون المؤسسة بشركة الغاز المسال وذلك بمقر المعهد.

بدأ الحفل بالقرآن الكريم، عقب ذلك قدم سامح بن سليمان التويجري كلمة المعهد قال فيها: «إن الاحتفاء بيوم العصا البيضاء يمثل مناسبة خالدة نابعة من الضمير الإنساني بمختلف أطيافه وشتى انتماءاته وتباين معتقداته واختلاف ثقافاته، إذ يؤكد من خلالها أن عطاء ذوي الإعاقة البصرية وإسهاماتهم في الرقي والنهوض بمجتمعاتهم واقع حي وملموس».

وتابع التويجري أن الاحتفاء باليوم العالمي للعصا البيضاء ما هي إلا قبلة على رؤوس هؤلاء المبدعين الذين قهروا ظلمة كف البصر فأشعلوا من توقد عزائمهم وتوهج عقولهم واشتعال طموحاتهم مشاعل من الضياء والأمل والنور فأضحى طريق الرقي والنجاح أمام صفاء بصائرهم ونقاء أفكارهم واضحاً جليًا فغدت إسهاماتهم ومقدرتهم على التأثير في مجتمعاتهم واضحةً وضوح الشمس في كبد السماء.