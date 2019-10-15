تخريج دفعة جديدة من طلبة السلطنة الدارسين بالجامعات النيوزيلندية

مسقط – الررية

نظمت جمعية الطلبة العمانيين بمدينة أوكلاند النيوزيلندية، أمسية احتفالية بمناسبة تخرج دفعة جديدة من الطلبة العُمانيين من جامعتي أوكلاند وجامعة أوكلاند للتكنولوجيا، بلغ عددهم 90 خريجًا وخريجة. وذلك بحضور الدكتورة نادية كاستو المشرفة الأكاديمية للطلبة العمانيين الدارسين بنيوزيلندا.

تخلل الحفل عرض مقطع فيديو يُسلط الضوء على أبرز إنجازات وفعاليات الجمعية خلال هذا العام، إلى جانب بعض اللقطات الطريفة للطلاب خلال تنظيمهم لتلك الفعاليات، كما تمَّ عرض فيديو حمل تهاني أهالي الخريجين وذويهم الذين شاركوهم الفرحة من أرض الوطن مُعبرين عن سعادتهم وفخرهم بما حققه أبناؤهم من مثابرة واجتهاد خلال مسيرتهم العلمية. كذلك تم إتاحة مساحة للخريجين للحديث عن تجاربهم الدراسية والحياتية في نيوزيلندا؛ لتكون بمثابة تشجيع وتحفيز ومرشد لزملائهم للسير على خُطى النجاح.

في ختام الأمسية قامت الدكتورة نادية كاستو بتكريم الخريجين، وإدارة الجمعية وعدد من الطلاب الفاعلين في أنشطة الجمعية وفعالياتها خلال العام 2019م، والتقاط الصور التذكارية معهم.

من جانبها هنأت الدكتورة نادية كاستو، الخريجين على الإنجاز الذي حققوه، مشجعةً جميع الطلاب بمن فيهم الخريجون على مواصلة مسيرة العلم والتعلم والاجتهاد لتحقيق تطلعات ورؤية حكومة السلطنة ليكونوا فاعلين في تنمية وطنهم اقتصاديا وحضاريا، ونيابة عن جمعية الطلبة العمانيين بمدينة أوكلاند.

وقدمت آلاء بنت محمد العامرية رئيسة الجمعية التهنئة لزملائها الخريجين، شاكرةً جميع الطلبة المساهمين والمشاركين في تنظيم وإنجاح فعاليات الجمعية للعام 2019 .

وعن الأمسية يقول يحيى بن علي المنذري نائب رئيس الجمعية وخريج القانون التجاري والعلوم الاقتصادية من جامعة أوكلاند: إنَّ مثل هذه التجمعات تبقى بصمة خالدة في أذهان الخريجين وحافزا لزملائهم؛ ليحذوا حذوهم في مواصلة مسيرتهم الدراسية بعزيمة وإصرار أكبر.

وشكرت شهد بنت يوسف الفزارية -خريجة طب بصريات من جامعة أوكلاند- المنظمين للحفل على جهودهم المخلصة، وأضافت: أن هذا الحفل سيكون بمثابة ذكرى جميلة لا تنسى للخريجين خاصةً عندما تلقوا التبريكات والتهاني من ذويهم وأصدقائهم الذين شاركوهم فرحة التخرج رغم بُعد المسافة.