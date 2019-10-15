حلقة تدريبية لانتخابات الشورى بجعلان بني بوحسن

جعلان - علي برياء

نظمت أمس اللجنة الرئيسية لانتخابات مجلس الشورى للفترة التاسعة بولاية جعلان بني بوحسن، حلقة عمل تدريبية حول استخدام الأجهزة الإلكترونية الحديثة في عملية التصويت لانتخابات مجلس الشورى للفترة التاسعة بحضور سعادة الشيخ سعادة سلطان بن علي النعيمي والي جعلان بني بوحسن رئيس لجنة الانتخابات بالولاية.

واشتملت الحلقة على التعرف على جهاز التصويت والتطبيق الإلكتروني للتصويت عن بعد، وشارك في الحلقة 25 من لجنة التنظيم والتصويت.



يذكر أن تنظيم هذه الحلقة يأتي من اللجنة الرئيسية لانتخابات مجلس الشورى للفترة التاسعة.