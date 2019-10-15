تدشين مجمع "ميرياد مسقط" للنساء.. و"مزن" تمول المشروع بـ20 مليون ريال

الرؤية - نجلاء عبدالعال

رَعَت مَعَالي الدُّكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية وزيرة التعليم العالي، حفلَ تدشين مشروع "ميرياد مسقط"، أول مجمع سكني تجاري من نوعه للطالبات والمتدربات بالسلطنة؛ تزامنا مع احتفالات السلطنة بيوم المرأة العمانية.. وتشارك "مزن" -نافذة الصيرفة الإسلامية لدى البنك الوطني العُماني- بالنسبة الأكبر من تمويل المشروع بقيمة 20 مليون ريال عُماني، وتشارك في تطويره العديد من الشركات العمانية للتطوير العقاري.

حَضَر حفلَ التدشين السيدة روان بنت أحمد آل سعيد رئيسة مجلس إدارة البنك الوطني العُماني، ومثل الشركات المساهمة في تطوير المشروع كلٌّ من: سعادة محمد بن سليمان الكندي رئيس مجلس إدارة شركة سندان للتطوير، والمكرم سلام بن سعيد الشقصي رئيس مجلس إدارة مجموعة الشقصي، وهلال البوسعيدي الرئيس التنفيذي لشركة عُمان للاستثمار والتطوير القابضة (مبادرة)، وفيكرام راو المدير التنفيذي لميرياد ومجموعة ستراتيجيك هاوسينج جروب (SHG) إحدى الشركات المتخصصة في تطوير وإدارة المجمعات السكنية والطلابية، والجهة المنفذة لهذا المشروع المجتمعي بالسلطنة.

وقالتْ السيدة روان بنت أحمد آل سعيد: إنَّ تدشين المشروع يأتي بالتزامن مع احتفال السلطنة بيوم المرأة العمانية ليعكس التشريف الكبير لنساء السلطنة والاهتمام المتواصل بدورها من لدن صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد -حفظه الله ورعاه- وأضافت بأن البنك الوطني العُماني يحرص على مد جسور التعاون مع شركائه في القطاعين العام والخاص لتمكين المرأة العُمانية في جميع جوانب الحياة. ونَثق في أنَّ مشروع "ميرياد مسقط" الأول من نوعه للمرأة في السلطنة سيكون بمثابة نقلة مجتمعية ومفهوم جديد للمجمعات السكنية، والمنصة تتيح للأجيال النسائية القادمة الفرصة للاعتماد على أنفسهن وتحقيق النجاح على الصعيدين المهني والشخصي.

وأوضح سعيد بن سلام الشقصي الرئيس التنفيذي لمجموعة الشقصي -المقاول الرئيسي للمشروع- أنَّ المشروع يستهدف تلبية الحاجة المتزايدة إلى وجود سكن للطالبات والموظفات وغيرهن من النساء اللاتي يحتجن للإقامة في مسقط، خاصة في ظل تزايد أعداد الملتحقات بمؤسسات التعليم في مسقط.

وقدَّم فيكرام راو المدير التنفيذي لميرياد ومجموعة ستراتيجيك هاوسينج جروب (SHG)، عرضا مرئيا عن المشروع؛ أوضح من خلاله أن "ميرياد مسقط" سيوفر بيئة مريحة ومتكاملة لجميع النساء وسيقدم لهن مساحات مخصصة للعمل والدراسة من شأنها تهيئة أجواء مناسبة تمكنهن من تحقيق طموحاتهن التعليمية والوظيفية على حدٍّ سواء.

ويقع المشروع على امتداد طريق مسقط السريع بالقرب من جامعة السلطان قابوس وعددٍ من المؤسسات التعليمية المرموقة. وتحت إشراف الجهات المحلية المختصة، تمَّ تصميم المشروع وتحديد مواصفاته من قبل ميرياد لضمان تحقيق أعلى مستويات السلامة والراحة لـ2500 من المقيمات والزوار على حدٍّ سواء. وسيجري تأثيث الغرف بالكامل مع مرافق وخدمات داخلية؛ حيث ستكون لهن حرية الاختيار بين الغرف الفردية والمشتركة. كما سيجري تجهيز جميع المساحات العامة بشكل مبتكر لتلبي متطلباتهن؛ بما في ذلك ردهات ومطابخ عصرية مجهزة في كل طابق، إلى جانب تخصيص مساحات للدراسة والمذاكرة والتواصل المجتمعي.