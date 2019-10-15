تعاون بين "التربية" و"الزراعة" لإنجاح مشروع "منتج مدرستي"

مسقط - الرؤية

وقَّعتْ وزارتا التربية والتعليم والزراعة والثروة السمكية، أمس، اتفاقية لتنفيذ مشروع "منتج مدرستي" بدعم من الشركة العمانية الهندية للسماد؛ وذلك في مدرسة أحمد بن ماجد للتعليم الأساسي للصفوف (10-12)، ومدرسة سلطان بن مرشد للتعليم الأساسي للصفوف (12-5) بولاية صور بتعليمية محافظة جنوب الشرقية.

وتنصُّ الاتفاقية على قيام الشركة العمانية الهندية للسماد بتمويل برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركة خلال العام الدراسي 2019/2020م؛ بحيث يشمل البرنامج تركيب نظام الزراعة الأحيومائي بأبعاد 9×24، في مدرسة سلطان بن مرشد للتعليم الأساسي للصفوف (12-5)، وتركيب نظام الزراعة المائية بأبعاد 9×24 بمدرسة أحمد بن ماجد للتعليم الأساسي (10-12).

وقال سعادة الدكتور أحمد بن ناصر البكري وكيل وزارة الزراعة، إنَّ مشروع منتج مدرسي يمثل شراكة حقيقية بين وزارة الزراعة والثروة السمكية ووزارة التربية والتعليم -ممثلةً بالمركز الوطني للتوجيه المهني- ويستهدف عددا من المدارس في محافظات شمال وجنوب الباطنة ومحافظة مسقط والداخلية في المرحلة الأولى، ويركز في مضمونه على الزراعة بنظام الزراعة المائية والزراعة بنظام الأحيومائية، بحكم أن هذه الأنظمة من التقنيات الحديثة التي يُقبل عليها الشباب لسهولة تطبيقها وتبنيها وتحديثها. وقد حققت المرحلتان الأولى والثانية من المشروع نجاحًا مشهودًا، وتمَّ دعم المبادرة من صندوق التنمية الزراعية والسمكية بتوجيه من أصحاب المعالي الوزراء. وتحقق المرحلة الثالثة بمحافظة جنوب الشرقية شراكة مع الشركة العمانية الهندية للسماد لدعم المشروع بمدرستين، ويعدُّ إضافة نوعية في هذا الجانب، كما يجري التوسع في المشروع حاليًا بهدف إشراك القطاع الخاص بالذات بعض الشركات الداعمة لهذه المبادرات.

وقَّع الاتفاقية من جانب "التربية والتعليم" سعادة الشيخ محمد بن حمدان التوبي المستشار بالوزارة، ومن جانب "الزراعة والثروة السمكية" سعادة الدكتور أحمد بن ناصر البكري وكيل الوزارة للزراعة، وخالد بن محمد آل فنه مدير الشؤون الخارجية بالشركة العمانية الهندية للسماد، كما حضر التوقيع الدكتور ناصر بن سالم الغمبوصي المدير العام المساعد للتوجيه المهني والاستشارات الطلابية، وسيف بن حارب الغافري مدير دائرة الاستشارات والدعم الفني بالمركز الوطني للتوجيه المهني، ومن وزارة الزراعة والثروة السمكية الدكتور حمود بن درويش الحسني مدير عام البحوث الزراعية والحيوانية، والمهندس محمد بن ناصر العلوي القائم بأعمال مدير عام الزراعة والثروة الحيوانية بمحافظتي شمال وجنوب الشرقية، وكذلك حضر من الشركة قاسم بن محمد البلوشي مدير المسؤولية الاجتماعية، وابتهاج بنت خليفة العريمية رئيسة قسم المسؤولية الاجتماعية التي ستقوم بتنفيذ المشروع.