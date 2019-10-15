"الغرفة" تسير وفدا من رواد الأعمال للمشاركة في "الكانتون" بالصين

مسقط - الرؤية

وَصَل الوفدُ التجاريُّ الذي تُسيِّره غرفة تجارة وصناعة عمان إلى جمهورية الصين الشعبية، ويضم 34 من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من محافظتي الظاهرة والداخلية، للمشاركة في المعرض التجاري الدولي (الكانتون) بمدينة كوانزو، والذي يستمر إلى 22 أكتوبر.

ويترأس الوفد سيف بن سعيد البادي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس فرع الغرفة بمحافظة الظاهرة؛ وذلك ضمن الجهود التي تبذلها الغرفة لإطلاع أصحاب المؤسسات العمانية على تجارب الدول الأخرى في مجالات التجارة والصناعة والأمن الغذائي ومختلف المشاريع الاقتصادية.

وأوضح سيف بن سعيد البادي أنَّ الزيارة تأتي في إطار الاهتمام بالقطاع الخاص بشكل عام، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، وإتاحة الفرصة لأصحاب الأعمال من تلك المؤسسات للاطلاع على الصناعات الصينية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتشجيعهم على الاستفادة من فرص التصدير والاستيراد بين السلطنة والصين، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

وأضاف البادي أنَّ الزيارات التي تنظمها الغرفة لأصحاب الأعمال العمانيين إلى مختلف دول العالم، تمثل فرصة كبيرة للتجار وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ بهدف استنباط أفكار لمشاريع تجارية قابلة للتنفيذ بالسلطنة، كما تُسهم في توظيف الشباب العماني، وزيادة التبادل التجاري بين السلطنة ودول العالم وتشجيع المشاركين على إيجاد وكالات استيراد للمنتجات وتوزيعها بالسوق المحلي.