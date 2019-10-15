السيطرة على حريق في منطقة المزارع بولاية قريات

قريات - الرؤية

تعاملت فرق الإطفاء بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة مسقط مع حريق مخلفات زراعية في منطقة المزارع بولاية قريات .

وتهيب الهيئة للجميع بضرورة إتباع الطرق السليمة للتخلص من المخلفات الزراعية دون التسبب في حوادث الحرائق.