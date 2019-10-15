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السيطرة على حريق في منطقة المزارع بولاية قريات

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 03:23 م بتوقيت مسقط

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قريات - الرؤية

تعاملت فرق الإطفاء بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة مسقط مع حريق مخلفات زراعية في منطقة المزارع بولاية قريات .

وتهيب الهيئة للجميع بضرورة إتباع الطرق السليمة للتخلص من المخلفات الزراعية دون التسبب في حوادث الحرائق.

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