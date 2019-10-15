السيطرة على حريق في منطقة المزارع بولاية قريات

قريات - الرؤية
تعاملت فرق الإطفاء بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة مسقط مع حريق مخلفات زراعية في منطقة المزارع بولاية قريات .
وتهيب الهيئة للجميع بضرورة إتباع الطرق السليمة للتخلص من المخلفات الزراعية دون التسبب في حوادث الحرائق.
الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 03:23 م بتوقيت مسقط
قريات - الرؤية
تعاملت فرق الإطفاء بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة مسقط مع حريق مخلفات زراعية في منطقة المزارع بولاية قريات .
وتهيب الهيئة للجميع بضرورة إتباع الطرق السليمة للتخلص من المخلفات الزراعية دون التسبب في حوادث الحرائق.
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