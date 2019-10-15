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تركي آل الشيخ يكشف عن الحضور القطري في "موسم الرياض"

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 02:19 م بتوقيت مسقط

تركي آل الشيخ يكشف عن الحضور القطري في "موسم الرياض"

الرياض - الوكالات

استعرض رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، إنجازات "موسم الرياض"، آخر مواسم السعودية الـ11 التي أطلقت على مستوى المملكة لعام 2019.

وعبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، غرد "آل الشيخ": "خلال 3 أيام فقط أكثر من 250 ألف زائر. 80% منهم سعوديين و10% خليجيين، والبقية من مختلف دول العالم، و11 شخصا قطريا. بدأنا بمنطقتين فقط من أصل 12 منطقة في موسم الرياض ولسا الموسم يعتبر ما بدأ.. راح يبدأ رسميًا يوم الخميس 17 أكتوبر".

وأضاف: "نسبة الإشغال في الفنادق وصلت 98% وارتفعت مبيعات رحلات قطار الشرقية-الرياض 40%، أما الوظائف (الموسمية) طوال موسم الرياض بلغت 24 ألف وظيفة وأكثر من 22 ألف متطوع بمقابل مادي".

وتابع: "حقق موسم الرياض أكبر عائد في الرعايات والشركات المساهمة بتاريخ المملكة بأكثر من 400 مليون ريال.. وحققت المبيعات خلال ثلاثة أيام فقط أكثر من 235 مليون ريال".

​كما كشف تركي آل الشيخ أن 7% من مبيعات "موسم الرياض" من الكويت، ليشكرهم بهذه المناسبة ويدعوهم من جديد للحضور في فعاليات الموسم بين أشقائهم في السعودية ودول الخليج.

وانطلق "موسم الرياض" في 11 أكتوبر الجاري، ويستمر إلى 15 ديسمبر المقبل لمدة 70 يوما، في 12 منطقة مختلفة، ويتوقع أن يستقطب الموسم 20 مليون زائرًا، منهم 4 ملايين من سكان الرياض وحدهم.

ويضم الموسم حفلات غنائية لكبار نجوم الغناء في الوطن العربي منهم: راشد الماجد، أنغام، محمد حماقي، ماجد المهندس، عبادي الجوهر، عاصي الحلاني، نجوى كرم، شيرين عبدالوهاب، راغب علامة، وليد توفيق، حسين الجسمي، أصالة، صابر الرباعي، نوال الزغبي، تامر حسني، نانسي عجرم، ومحمد عبده.

 

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