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بالفيديو.. لقطة مثيرة للجدل في مباراة لكرة القدم النسائية بالأردن

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 02:08 م بتوقيت مسقط

بالفيديو.. لقطة مثيرة للجدل في مباراة لكرة القدم النسائية بالأردن

 

أثار مقطع فيديو من الدوري النسوي الأردني لكرة القدم إعجاب ومديح رواد مواقع التواصل الاجتماعي العاشقين للساحرة المستديرة، وغير العاشقين لها.

وخلال مباراة جمعت سيدات نادي عمان مع نظيراتهن من نادي شباب الأردن، حاولت إحدى لاعبات نادي عمان التخلص من الرقابة اللصيقة التي فرضت عليها من منافساتها، لكنها لم تستطع المرور منهن، ونتيجة التحامها بالكرة ومحاولتها المراوغة، سقط حجابها بشكل مفاجئ.

وسارعت لاعبات نادي شباب الأردن إلى اللاعبة التي توقفت عن اللعب وانهمكت بتصحيح حجابها، وما كان منهن إلا أن شكلن حلقة دائرية حولها، كي تتمكن من تصليح حجابها دون أي حرج يتسبب لها، في مشهد رائع واستثنائي في عالم كرة القدم.

ولقيت اللقطة استحسان الجماهير التي احتشدت في المدرجات لمتابعة المباراة، حيث صفقت بحرارة للمشهد، كما نال الفيديو إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تداولوه على نطاق واسع.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، أقر ارتداء غطاء الرأس للاعبات بعدما أثار الجدل بمنعه في الملاعب في وقت سابق.

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