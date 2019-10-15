توضيح لمرتادي المتنزهات والحدائق العامة بمسقط

مسقط - الرؤية

أكدت بلدية مسقط على إن منع دخول الدراجات بشتى أنواعها إلى المتنزهات والحدائق، وأن قرار المنع يشمل كافة المتنزهات والحدائق بمحافظة مسقط، وذلك بموجب الأمر المحلي رقم 97/32 بشأن حماية المرافق العامة التابعة لبلدية مسقط، والمتضمن حظر مجموعة من الممارسات التي من شأنها الإضرار بالمرافق التابعة للبلدية مثل الحدائق العامة والمتنزهات أو على الشواطئ العامة.

وأضافت البلدية بأن من بين تلك الممارسات القيام بقيادة الدراجات سواء الهوائية أو النارية داخل الحدائق والمتنزهات، مما يسبب مخاطر وإقلاق للراحة العامة وإزعاج لرواد هذه المواقع، وأن القرار جاء احترازًا من التأثير على التشجير وإتلافه جراء مرور الدراجات عليه، وتنظيمًا لهذا الجانب ضمن أسس واشتراطات تخدم الصالح العام، وتحافظ على سلامة مرتادي هذه المتنزهات والحدائق.

وأضافت البلدية بأنه تم فتح المجال كتجربة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في هذا النوع من الأنشطة (قيادة الدراجات الهوائية) بداخل متنزه القرم الطبيعي بإشراف ومتابعة من قبل البلدية، مع وضع كافة الضوابط للمستثمر، وتحديد مسارات معينة بالخطوط التوضيحية لضمان سلامة المرتادين.





