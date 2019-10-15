انخفاض في سعر نفط عمان

مسقط - العمانية
بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر ديسمبر القادم، اليوم الثلاثاء 60.37 دولار أمريكي.
وأفادت بورصة دبي للطاقة، أن سعر نفط عُمان شهد انخفاضًا بلغ 53 سنتًا مقارنة بسعر يوم أمس الاثنين الذي بلغ 60.90 دولار أمريكي.
الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 01:28 م بتوقيت مسقط
مسقط - العمانية
بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر ديسمبر القادم، اليوم الثلاثاء 60.37 دولار أمريكي.
وأفادت بورصة دبي للطاقة، أن سعر نفط عُمان شهد انخفاضًا بلغ 53 سنتًا مقارنة بسعر يوم أمس الاثنين الذي بلغ 60.90 دولار أمريكي.
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