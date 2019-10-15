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نزيف جديد في أسعار النفط

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 01:14 م بتوقيت مسقط

نزيف جديد في أسعار النفط

عواصم - رويترز

انخفضت أسعار النفط بعد خسائر كبيرة تكبدتها في الجلسة السابقة، في وقت فاقمت فيه بيانات ضعيفة من الصين المخاوف بشأن نمو الطلب على الطاقة لدى أكبر مستورد في العالم للنفط الخام.

وتراجع خام القياس العالمي برنت 0.79 بالمئة إلى 58.88 دولار للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتا إلى 53.19 دولار للبرميل.

وأصدرت الصين بيانات اقتصادية ضعيفة على مدى يومين متتاليين وذكر مكتب الإحصاء الوطني، اليوم الثلاثاء، أن أسعار تسليم المصانع الصينية انخفضت بأسرع وتيرة في أكثر من ثلاث سنوات في سبتمبر.

ويستمر النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين في التأثير على الاقتصاد العالمي، وعلى الرغم من الحديث عن إحراز تقدم صوب إبرام اتفاق، يبقى العديد من الأسئلة بشأن مستقبل الطلب على النفط بلا إجابات، فجميع هذه العوامل كافية لتطغى على أي دعم ربما تتلقاه أسعار النفط من التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض أمس الاثنين عقوبات على تركيا مطالبا الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي بوقف التوغل العسكري في شمال شرق سوريا.

 

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