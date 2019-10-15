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تزايد فرص هطول الأمطار على جبال الحجر والولايات المجاورة

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 12:26 م بتوقيت مسقط

تزايد فرص هطول الأمطار على جبال الحجر والولايات المجاورة

مسقط - الرؤية

أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى انتشار السحب المنخفضة والضباب على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار.

وأضافت بأن الطقس يكون صحو بوجه عام على معظم محافظات السلطنة مع تدفق السحب على المناطق الساحلية المطلة على بحر العرب مع فرص لسقوط أمطار واحتمال تشكل السحب على جبال الحجر والولايات المجاورة خلال فترة ما بعد الظهيرة واحتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب المتقطع خلال فترة آخر الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من بحر العرب.

وسجلت درجات الحرارة في محافظة مسقط 33/ 25 وفي مدينة صلالة 30 /25 وأعلى درجة حرارة متوقعة اليوم 38 درجة في ولاية عبري وأدناها 10 درجات في جبل شمس.

 

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