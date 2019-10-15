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في مأساة إنسانية.. مريضة بـ"داون" تبقى مع جثة أمها 4 أيام

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 08:50 ص بتوقيت مسقط

أود نيوز 3-1
أود نيوز 3-2

ترجمة- رنا عبدالحكيم

يحتاج ذو الاحتياجات الخاصة إلى رعاية وإشراف أكثر من الأصحاء الآخرين، فضلا عن حاجتهم الماسة إلى مساعدة للقيام بمهام بسيطة بمفردهم، ويميل الآباء الذين يضطرون إلى رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة إلى أن يكونوا نظامَ الدعم الرئيسي لهذه النفوس الصغيرة.

لكن ماذا يحدث إذا مرض الوالدان؟ أو الأسوأ توفوا؟

هذا ما حدث بالفعل مع فتاة ماليزية تبلغ من العمر 22 عاما مصابة بمتلازمة داون، حيث وقعت ضحية في موقف مأساوي بالغ الصعوبة، عندما توفيت والدتها فجأة في المنزل.

واضطرت الفتاة للبقاء في المنزل 4 أيام دون معرفة ماذا يتعين عليها أن تفعل، وبدون طعام أو شراب، إذ لم تكن تعرف كيفية الخروج من المنزل المغلق.

وقال رجال الدفاع المدني إنهم تلقوا نداء استغاثة حول فتاة تبلغ من العمر 22 عامًا حوصرت داخل منزلها، عندما اكتشف أخيها الأكبر الذي يزور المنزل مرة واحدة في الأسبوع، وفاة والدته.

وسرعان ما توجه رجال الإطفاء إلى المنزل واهتموا بالفتاة التي كانت تعاني من الجفاف بشكل واضح. وتم إحالة القضية إلى الشرطة لمزيد من التحقيق.

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