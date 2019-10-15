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مشاورات سياسية بين السلطنة وفيتنام

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 08:37 ص بتوقيت مسقط

مشاورات سياسية بين السلطنة وفيتنام

مسقط - العمانية

عُقِد بوزارة الخارجية، أمس، الاجتماع الثالث للمشاورات السياسية بين وزارتي خارجية السلطنة وجمهورية فيتنام الاشتراكية.. ترأس الجانب العُماني سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية، بينما ترأس الجانب الفيتنامي سعادة نجوين كوك كونج نائب وزير الخارجية الفيتنامي.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، كما تبادلا الآراء ووجهات النظر حول عدد من مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية. حضر الاجتماع عدد من المسؤولين بوزارتي خارجية البلدين.

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