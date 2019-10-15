النعماني يستقبل وزير الداخلية وزير القانون السنغافوري

مسقط - الرؤية

استقبلَ مَعَالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، صباح أمس، مَعَالي كي شانموجام وزير الداخلية وزير القانون بجمهورية سنغافورة، والوفد المرافق له.

وفي بداية المقابلة، رحَّب معالي الفريق أول وزير المكتب السلطاني بالضيف، الذي عبَّر عن سعادته لزيارة السلطنة. من جانبه، قدم معالي وزير الداخلية وزير القانون السنغافوري شكره وتقديره للسلطنة، وما من شأنه تعزيز أطر التعاون القائم بين البلدين الصديقين، كما تمَّ تبادل الأحاديث الودية واستعراض مسيرة العلاقات التاريخية الطيبة التي تربط الجانبين في كافة المجالات وتطويرها بما يُحقق المصالح المشتركة بين السلطنة وجمهورية سنغافورة، إلى جانب التطرُّق لعدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.