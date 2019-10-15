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المرهون يشارك في اجتماع "تنفيذي المنظمة العربية للتنمية الإدارية" بالمغرب

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 08:36 ص بتوقيت مسقط

المرهون يشارك في اجتماع "تنفيذي المنظمة العربية للتنمية الإدارية" بالمغرب

 

مسقط - الرؤية
غادرَ البلاد، أمس، مَعَالي الشيخ خالد بن عُمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية، متوجها إلى مدينة مراكش بالمملكة المغربية الشقيقة؛ وذلك للمشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في دورته العادية الـ110، والمؤتمر السنوي التاسع عشر للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، بعنوان "متطلبات توطين البنية الأساسية الذكية في الدول العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030".
ويتضمَّن جدول أعمال الاجتماع العديد من المواضيع؛ من بينها: متابعة تنفيذ القرارات السابقة للمجلس التنفيذي في دورة العادية الـ109، وكذلك مذكرة باعتماد بعض اللوائح الإدارية الداخلية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، وعدد من المواضيع الأخرى.
ويتناول المؤتمر السنوي التاسع عشر "متطلبات توطين البنية الأساسية الذكية في الدول العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030" محاور عدة؛ منها: مناقشة متطلبات تأسيس وتشغيل البنية الأساسية الذكية وفقاً لرؤية وأهداف خطط التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية، وتوطين تطبيقات البنية الأساسية من أجل تعزيز فرص التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها وغاياتها في الدول العربية، واستعراض آليات الاستفادة من شبكات المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها ومنتجاتها وخدماتها العامة والخاصة لتحسين كفاءة تنفيذ خطط وبرامج التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية... وغيرها العديد من المحاور الأخرى.
ويُرافق معاليه وفدٌ يضمُّ كلا من: السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل الوزارة لشؤون التطوير الإداري، والسيد زكي بن هلال البوسعيدي الرئيس التنفيذي لمعهد الإدارة العامة، وعدد من المسؤولين بالوزارة.

 

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