النبهاني يستعرض العلاقات مع مسؤول عسكري بريطاني

مسقط - الرؤية

استقبلَ الفريقُ الرُّكن أحمد بن حارث بن ناصر النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، بمكتبه بمعسكر المرتفعة، صباح أمس، الفريق إدوارد سترينجر مدير عام القوة المشتركة البريطاني الذي يزور السلطنة حاليا.

ورحَّب رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بالضيف والوفد المرافق له، وتمَّ خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية، واستعراض مسيرة العلاقات الثنائية القائمة بين السلطنة والمملكة المتحدة. حضر المقابلة العميد الركن طيار خميس بن حماد الغافري مساعد رئيس الأركان للعمليات والتمارين المشتركة، وملحق الدفاع البريطاني بسفارة المملكة المتحدة بمسقط .