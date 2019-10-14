"جمعية الصحفيين" تدشن دورة "الإعلام الشامل" بلندن

مسقط- الرؤية

انطلقت في العاصمة البريطانية لندن دورة الإعلام الشامل التي تنظمها جمعية الصحفيين العمانية وتنفذها مؤسسة طومسون على مدى خمسة أيّام، ويشارك فيها 16 صحفيًّا من مختلف الجهات الإعلامية الحكومية والخاصة بالسلطنة.

وتعد هذه الدورة الثالثة التي تنظمها الجمعية بمؤسسة طومسون لعام 2018 و2019 واستفاد منها حتى الآن 49 عضوا من أعضاء الجمعية. وقال سعيد بن ناصر النهدي رئيس لجنة التدريب بالجمعية إن تنظيم هذه الدورة يأتي ضمن الخطط والبرامج التي تنظمها الجمعية لتحقيق أهدافها وبرامجها المختلفة خلال فترة إدارتها الحالية ، وحرصا منها على وضع البرامج التدريبية المتخصصة التي تتناسب واحتياجات الإعلاميين العمانيين ومتطلباتهم ومستجدات العصر في مجال الإعلام ؛بهدف تعزيز ثقافة العضو الإعلامية المتوازنة وتنمية مهاراته ومواهبه. وأضاف النهدي أن الدورة تسعى إلى تعريف المشاركين بفنون العمل الصحفي وإكسابهم مهارات كتابة وصياغة الخبر بمختلف أنواعه والتقرير والتحقيق الصحفي والمقابلة والصورة الإخبارية، مشيرا إلى أنها ستعرف العضو على الجديد فيما يتعلق بالصحافة الإلكترونية والتصوير الفوتوغرافي.

ويتضمن البرنامج التدريبي للدورة عدة زيارات لوسائل إعلامية مرئية ومقروءة في المملكة المتحدة سيتعرف خلالها الصحفيون والإعلاميون على آليات العمل فيها مما سيثري محاور التدريب في الدورة ويجعلها موضع التطبيق.

وأوضح النهدي أن انعقاد هذه الدورة يأتي كذلك تزامنا مع فعاليات ملتقى الصحافة العُماني البريطاني الذي تبدأ فعالياته يوم الثلاثاء في جامعة أكسفورد البريطانية.