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تربية واستزراع الأسماك بجامعة السلطان قابوس لعلاج الأمراض

الإثنين 14 أكتوبر 2019 09:09 م بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

تعكف مجموعة من طلبة قسم العلوم البحرية والسمكية بجامعة السلطان قابوس بتربية واستزراع الأسماك لعلاج الأمراض التي تصيب الإنسان، من خلال مجموعة المشاريع البحثية التي تسعى إلى توسيع استخدام الموارد العمانية وتحسين نمط حياة الشعب العماني.

وتقوم هذه المشاريع بتوسيع المعرفة المكتسبة في قسم العلوم البحرية والسمكية بكلية العلوم الزراعية والبحرية لأجل التعاون في مجالات مختلفة مثل الزراعة والأمن الغذائي وسلامة الأغذية والمجالات الطبية. وإحدى هذه المشاريع هو مشروع "استخدام أسماك الزرد Zebra fish كنموذج تجريبي لمكافحة داء السكري". تمحورت هذه التجربة لدراسة إمكانية علاج داء السكري أو خفض مستوى السكر في الدم للإنسان.

وقال الطالب أحمد بن محمد الكيومي (صاحب المشروع) إنّ العلماء يستخدمون مجموعة متنوعة من حيوانات التجارب في المختبرات لدراسة الأمراض التي تصيب الإنسان، ومن هذه الحيوانات القرود والفئران والأرانب، والتي استخدمت في كثير من الأحيان كنماذج حيوانية في التجارب الطبية منذ وقت طويل. وأضاف: "مع ذلك فإنّ القردة لها وظائف فسيولوجية مماثلة للبشر ولكن تكاليفها عالية وإدارتها صعبة، لذلك يقوم العلماء بالبحث عن حيوانات أفضل للتجارب مماثلة للبشر ويمكن إدارتها بسهولة وبأقل التكاليف".

ومن بين ما يقارب من 26000 مورثا، تشارك أسماك الزرد (سمك الحمار الوحشي) الإنسان في 2601 من مورثات الأمراض البشرية. هذا التشابه الجيني بين الإنسان وسمك الزرد يعطي إمكانية دراسة الأمراض التي تصيب الإنسان. واستخدام أسماك الزرد كنموذج حيواني للتجارب له قيمة كبيرة في البحث عن الأمراض التي تصيب الإنسان. إذ أنّ استخدام هذه الأسماك يعد هو الأكثر ملاءمة للباحثين الآن وذلك في جوانب عديدة كأخلاقيات الدراسات والأبحاث وتكاليف تربيتها وإمكانية توافرها لسهولة إدارتها وصغر حجمها.

وقال الدكتور جلها يون مشرف المجموعة البحثية: "ربما لا يكون هذا النوع من الأبحاث مخصصًا تمامًا لعلوم البحار، ولكن مثله مثل سباق "فورمولا 1" هناك العديد من المجالات التي يجب أن تتعاون فيها وتحقق نتائج جيدة، إذ أنّ هذا المشروع مرتبط بمجالات مختلفة مثل الطب، والمحاصيل، والصيدلة والأسماك، وهذا التعاون هو ما تحتاجه السلطنة الآن؛ حيث توجد إمكانيات هائلة لتطوير مجال البحث في سلطنة عمان وخلق تطورات في المجالات الطبية والبيئية والأكاديمية".

يشار إلى أنّ هذا المشروع حصل على التكريم في برنامج "منافع 2019" من مركز عمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية. ويهدف البرنامج إلى بناء رواد أعمال مع الموارد الوراثية الحيوانية والنباتية في السلطنة. وشارك 55 فريقًا من جميع أنحاء السلطنة في المرحلة الأولى من البرنامج؛ حيث تمّ اختيار 15 فريقًا في المرحلة النهائية من خلال مارثون الأفكار، وتم اختيار هذا المشروع كأحد المشاريع الأربعة الفائزة.

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