آمر كلية الدفاع الوطني يستقبل مدير عام القوة المشتركة البريطاني

مسقط – الرؤية

استقبل اللواء الركن سالم بن مسلم قطن، آمر كلية الدفاع الوطني، بمبنى الكلية بمعسكر بيت الفلج صباح اليوم الفريق إدوارد سترينجر مدير عام القوة المشتركة البريطاني والوفد المرافق له.

ورحب اللواء الركن آمر كلية الدفاع الوطني بالضيف البريطاني، وخلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية، ووجهات النظر في عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

حضر المناسبة العميد الركن طيار سالم بن راشد الكعبي مستشار آمر كلية الدفاع الوطني، والعميد الركن سليمان بن خالد الزكواني مدير عام الدراسات والشؤون الأكاديمية بكلية الدفاع الوطني، وملحق الدفاع البريطاني بسفارة المملكة المتحدة بمسقط .