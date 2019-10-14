وفد السلطنة يؤكد ضرورة الاهتمام بقضايا الشباب.. وتوفير الخدمات الصحية

مسقط - الرؤية

شاركت المُكرمة الدكتورة ريا بنت سالم المنذرية، عضوة مجلس الدولة ممثلة المجموعة العربية في منتدى البرلمانيين الشباب بالاتحاد البرلماني الدولي، اليوم الإثنين، في اجتماع مجلس منتدى البرلمانيين الشباب وذلك ضمن مشاركة وفد السلطنة في اجتماعات الجمعية العامة الـ 141 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة حالياً في العاصمة الصربية بلغراد.

وأكدت المكرمة على ضرورة التركيز على قضايا الشباب مثل البحث عن عمل، وتحفيز الابتكار والإبداع، ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة ومناقشتها بعمق بما يكفل تقديم المعالجات العملية لها.

ودعت المكرمة ريا المنذرية في مداخلة خلال الاجتماع إلى النظر في إمكانية إيجاد معالجة مناسبة للتباين في مفهوم الشباب الذي يختلف من مكان لآخر ومن مؤسسة لأخرى، من أجل توحيد الجهود الداعمة لهم.

وعلى ذات الصعيد، شاركت المكرمة المهندسة ناشئة بنت سعود الخروصية عضوة مجلس الدولة، أمس في اجتماعات منتدى النساء البرلمانيات والمجموعة الفرعية للمنتدى، حيث أوضحت في مداخلة لها أنَّه ووفقا للنظام الأساسي للسلطنة فإن الحكومة هي المعنية بتوفير الخدمات الصحية.

وأوضحت أنه وبالنسبة للمرأة فإن النفاذ للخدمات الصحية متوفر وسهل الوصول إليها، مشيرة إلى أن الخدمات الصحية بالسلطنة يتم توفيرها بالمجان للمواطنين، كما أن التشريعات تلزم القطاع الخاص بتوفير الخدمات الصحية للوافدين العاملين بالقطاع، لافتة إلى أنه سيتم في المستقبل توفير تأمين صحي للعاملين الوافدين في المرحلة الأولى، ومن المتوقع أن يشمل في مرحلة لاحقة تغطية المواطنين العاملين في القطاع الخاص.

وبينت المكرمة ناشئة الخروصية أن التحديات الراهنة تستدعي الأخذ بعين الاعتبار عنصر استدامة توفير الخدمات الصحية لجميع المواطنين بما فيهم المسنون المتوقع زيادة أعدادهم خلال المرحلة القادمة مما سيؤدي إلى رفع تكاليف تقديم الخدمات الصحية، موضحة أنه وضمن هذا الإطار فإنَّ التأمين الصحي يعتبر خيارا مطروحاً لاستدامة توفير الخدمات الصحية.

واقترحت المكرمة تأسيس لجنة داخل الاتحاد البرلماني الدولي لرصد المبادرات والخطوات التي تتبناها البرلمانات الوطنية حيال تحقيق هذا الهدف.

يذكر أنّ وفد السلطنة إلى اجتماعات الدورة الـ 141 للاتحاد البرلماني الدولي برئاسة سعادة المهندس محمد بن أبوبكر الغساني نائب رئيس مجلس الشورى، ويضم في عضويته كل من: المكرمة الدكتورة ريا بنت سالم المنذرية عضوة مجلس الدولة، والمكرمة المهندسة ناشئة بنت سعود الخروصية عضوة مجلس الدولة، وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي الأمين العام لمجلس الشورى، وسعادة أحمد بن محمد الهدابي، وسعادة راشد بن علي الحسني، وسعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري أعضاء مجلس الشورى.