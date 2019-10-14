الإمارات يتطلع لعبور تايلند وتحقيق الفوز الثالث على التوالي

كوالالمبور - الوكالات

يطمح منتخب الإمارات في حصد الفوز الثالث على التوالي عندما يتقابل خارج ملعبه مع تايلند، اليوم، على استاد ثاماسات في باثوم ثاني، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السابعة في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

ويلتقي في المباراة الثانية في المجموعة نفسها، اليوم أيضاً، إندونيسيا مع فيتنام على استاد الكابتن وايان ديبتا في بالي.

وفي المباراة الأولى، يتوجه منتخب الإمارات إلى منطقة جنوب شرق آسيا لمواجهة مضيفته تايلند؛ حيث يطمح الأبيض في حصد الفوز الثالث على التوالي. وكان الفريقان قد تقابلا في نهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات، حيث انتهت المباراة بينهما بالتعادل 1-1، قبل أن تتصدر الإمارات ترتيب المجموعة وتواصل المشوار حتى الدور قبل النهائي، في حين تأهلت تايلند إلى دور الـ16 قبل أن تخسر أمام الصين.

ويخوض المنتخب الإماراتي التصفيات الآسيوية بقيادة المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك؛ حيث يعتمد المدرب على المهاجم علي مبخوت الذي نجح في تسجيل هدفين في المباراة أمام ماليزيا ثم ثلاثة أهداف في المباراة الثانية أمام إندونيسيا.

من جهته، فإن منتخب تايلند الذي بدأ المنافسة بتعادل مخيب على أرضه مع فيتنام، استعاد توازنه بعد ذلك ليحقق الفوز خارج ملعبه على إندونيسيا. وكان الفريقان قد تقابلا في الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2018؛ حيث فازت الإمارات 3-1 في أبو ظبي وسجل مبخوت يومها هدفين، ثم تعادلا إياباً 1-1 وسجل مبخوت أيضاً هدف الإمارات.

وينفرد منتخب الإمارات بصدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 4 نقاط لكل من تايلند وفيتنام، و3 لماليزيا، ولا شيء لإندونيسيا.