إيران تخشى طموح البحرين.. والعراق يطمع في العودة بفوز من كمبوديا

كوالالمبور - الوكالات

يخُوض مُنتخب البحرين مُواجهة قوية عندما يتقابَل مع ضيفه الإيراني، على استاد البحرين الوطني في المنامة، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

ويلتقي في المباراة الثانية في المجموعة نفسها، اليوم أيضاً، كمبوديا مع العراق على الاستاد الوطني الأولمبي في فنوم بينه، ويتصدر منتخب إيران ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 4 نقاط لكل من العراق والبحرين ونقطة لكل من كمبوديا وهونج كونج.

وفي المباراة الأولى، يتطلع منتخب البحرين لوقف انتصارات إيران، وتأكيد قدرته على المنافسة من أجل الفوز بصدارة المجموعة، ويأمل المنتخب البحريني في تحقيق الفوز الأول على إيران واستعادة ذكريات عام 2009 التي شهدته فوزه 4-2 في مباراة ودية، فيما يطمح أصحاب الأرض في أن يواصل لاعبو الفريق وخاصة كميل الأسود تقديم المستويات الجيدة في هذه المباراة.

من جهته، يدخل المنتخب الإيراني المباراة بمعنويات عالية بعد الفوز الكبير على كمبوديا؛ حيث سجل كريم أنصاريفارد 4 أهداف وأضاف سردار أزمون 3 أهداف.

ورغم الفوز الكبير، أكد مارك فيلموتس مدرب إيران ضرورة المحافظة على التركيز أمام البحرين، وقال: أمامنا مباراة مهمة مع البحرين اليوم، ويجب أن نحافظ على تركيزنا، نريد الحصول على النقاط الثلاث، حيث أننا لم نحقق أي شيء بعد.

في المباراة الثانية، يتطلع منتخب العراق لتحقيق فوز جديد يواصل من خلاله المنافسة على سباق صدارة المجموعة. وكان المنتخب العراقي قد خاض في الجولة الماضية يوم الخميس المباراة الأولى على أرضه في تصفيات كأس العالم منذ عام 2011؛ حيث حقق الفوز على هونج كونج 2-صفر، بفضل هدفي مهند علي وعلي عدنان.