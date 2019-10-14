فلسطين تستضيف السعودية.. وسنغافورة تستقبل أوزبكستان

كوالالمبور - الوكالات

يلتقي مُنتخب فلسطين مع ضيفه السعودي، اليوم، على استاد فيصل الحسيني في الرام، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

ويلتقي في المباراة الثانية، ضمن ذات المجموعة، اليوم أيضاً، سنغافورة مع أوزبكستان على الاستاد الوطني في سنغافورة.

وفي المباراة الأولى، يأمل منتخب السعودية مواصلة العروض القوية بعد فوزه في الجولة الماضية على سنغافورة 3-صفر، ولكنه سيواجه هذه المرة المنتخب الفلسطيني الذي يأمل في أن يستفيد من ميزة اللعب على أرضه وأمام جمهوره.

وشهدت المباراة أمام سنغافورة تألق عبدالفتاح عسيري الذي سجل هدفين، وكذلك المهاجم الصاعد عبدالله الحمدان الذي سجل هدف وصنع آخر. ورغم الفوز على سنغافورة شدد هيرفي رينارد مدرب السعودية على أهمية التركيز بشكل أكبر، خاصة في إنهاء الهجمات؛ حيث قال: أهدرنا العديد من فرص التسجيل، والتي كان يمكن أن تساعدنا في تحقيق نتيجة أكبر، ورغم ذلك حققنا نتيجة إيجابية وسوف نحاول تفادي إهدار مثل هذه الفرص في المستقبل.

من جهته، يتطلع المنتخب الفلسطيني لتحقيق نتيجة جيدة أخرى أمام جماهيره، بعدما كان الفوز حليفه في الجولة الأولى على أوزبكستان. وسيحاول المدرب نور الدين ولد علي إعادة رفع الروح المعنوية لدى لاعبيه من أجل الظهور بمستوى قوي أمام السعودي، رغم أن الفريق يفتقد للمهاجم عدي دباغ بسبب الإصابة.

ويتصدر منتخب السعودية ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين، بفارق الأهداف أمام سنغافورة، مقابل 3 نقاط لكل من أوزبكستان وفلسطين ونقطتين لليمن.