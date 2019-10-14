منتخبنا أمام اختبار حقيقي الليلة

محمد العليان

يخوض منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، اليوم، خارج الديار، مباراته أمام بطل آسيا المنتخب القطري، ضمن التصفيات المؤهلة المزدوجة لبطولة كأس العالم القادمة، وبطولة كأس آسيا أيضا، وسط ظروف جيدة معنويًّا ونفسيًّا بعد أن جمع 6 نقاط من مباراتين أمام المنتخب الهندي والأفغاني، ويلعب أيضا المنتخب مباراة تحدٍّ واختبار حقيقي، وعلى صدارة المجموعة وهي اختبار قوي لقدرات المنتخب ومدى جاهزيته وإمكانياته وقوته في هذه المباراة المهمة، والجميع يتوقع أن يكون المنتخب وضعه أفضل من الناحية الفنية والظهور بصورة مشرفة، والخروج بنتيجة إيجابية ولو بنقطة بالتعادل خارج الديار مقبولة أما الخسارة فمرفوضة. في مبارة اليوم لاعبو منتخبنا بحاجة لعوامل فنية وتكتيكية أكثر ما هي نفسية لتساعد اللاعبين على إظهار هُوية وشخصية المنتخب في أدائه في الملعب طوال التسعين دقيقة. وعلى اللاعبين التركيز وكيفية الخروج بنقاط المباراة أو عدم الخسارة، والتحلي بالروح القتالية داخل الملعب، والصراع على الكرة، واقتناص أنصاف الفرص للتسجيل، وأيضا التحرك بدون كرة لفك الرقابة، وكذلك لعب الكرة من لمسة واحدة، وعلى المدرب أن يلعب بطريقة متوازنة ومحكمة، ويعرف ماذا يريد من المباراة واختيار اللاعب الجاهز فنيا وبدنيا، وأيضا اختيار التشكيلة المناسبة من اللاعبين، اللاعبون أمام تحدٍّ واختبار في مباراة اليوم، خاصة وأنَّ المباراة تدخل في حسابات كثيرة ومتنوعة، خاصة من ناحية التقدم واعتلاء الصدارة للمجموعة وضمان السير بعيدا بدون ضغوطات في التصفيات ومشوارها في المباريات القادمة؛ فالثلاث نقاط مطلوبة بقوة في مباراة اليوم، ويجب أن يكون هذا هو الشعار والهدف، فمنتخب قطر ليس هو ذلك المنتخب البطل الذي رأيناه في بطولة كأس آسيا في هذا العام من حيث المستوى والقوة والأداء والشخصية، ولكن هذا لا يمنع أن يظل بطل آسيا وقادرا على العودة لمستواه في أي وقت؛ فالحذر واجب، خاصة وأنه يلعب على أرضه وبين جماهيره التي ستعطيه دفعة معنوية ودعما كبيرا في الملعب، ولكن مُنتخبنا الأحمر قادر على أن يقدم صورة جديدة عن الكرة العمانية، ويعود للواجهة من جديد في هذه المباراة بالذات، ليكسب عدة فوائد: معنوية وفنية وإعلامية في حالة فوزه الليلة، فستدعم مسيرته في التصفيات ويلعب بدون ضغوطات كبيرة في قادم المباريات حينما تحين لحظات الحسم.

الثقة في الأحمر لا تزال موجودة، والدعم مستمر من الجماهير في كل مباراة؛ فدليل ذلك الحضور الجماهيري الكبير في مباراة أفغانستان الماضية وحتى في قطر الشقيقة سيجد الأحمر الدعم من الجماهير العمانية الموجودة هناك، وكنا نتمنَّى دعم المنتخب من شركات الطيران العماني والسلام وأيضا من القطاع الخاص لنقل الجماهير لمؤازرة المنتخب، ولكن للأسف لا استجابة لهذا المطلب الوطني، ولو بتقديم عروض تشجيعية ومخفضة للجماهير لمن يريد السفر والحضور والمؤازرة والتشجيع.. أمنياتنا ودعواتنا بكل التوفيق للأحمر للعودة بالثلاث نقاط.