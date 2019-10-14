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لمواجهة التحديات التي تهدد الأمن البحري

السلطنة تستضيف الورشة التحضيرية للندوة البحرية لرابطة الدول المطلة على المحيط الهندي

الإثنين 14 أكتوبر 2019 07:14 م بتوقيت مسقط

السلطنة تستضيف الورشة التحضيرية للندوة البحرية لرابطة الدول المطلة على المحيط الهندي

 

  مسقط - الرؤية

استضافت السلطنة صباح أمس الإثنين ممثلة بمركز الأمن البحري الورشة التحضيرية للندوة البحرية لرابطة الدول المطلة على المحيط الهندي والمزمع إقامتها في الجمهورية الفرنسية في عام 2020م، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الدول المطلة على المحيط الهندي، ونظرا لما تتميز به السلطنة من موقع استراتيجي مطل على الممرات البحرية المهمة.

وتهدف الورشة التي أقيمت بفندق جراند ميلينيوم بمسقط وتستمر حتى اليوم الثلاثاء، بمشاركة الدول الأعضاء في الرابطة والدول المراقبة إلى تعزيز التعاون، ومناقشة القضايا البحرية في المحيط الهندي، وإيجاد الحلول المشتركة في سبيل مواجهة التحديات التي تهدد الأمن البحري في المنطقة.

وتضمنت الورشة تقديم عدد من العروض المرئية من قبل الدول المشاركة، ومناقشة الموضوعات التي سيتم طرحها في النسخة السابعة للندوة، والمزمع عقدها في الجمهورية الفرنسية، إلى جانب مناقشة أجندة الورشة التحضيرية لبحريات الدول المطلة على المحيط الهندي.

الجدير بالذكر أن استضافة السلطنة للورشة التحضيرية لرابطة الدول المطلة على المحيط الهندي يأتي تأكيداً على مدى حرص السلطنة، وسعيها للمساهمة جنبا إلى جنب مع الدول الأعضاء في الرابطة والدول المراقبة لتذليل كافة التحديات، ودرء المخاطر البحرية في المنطقة.

من جانبه قال العقيد الركن بحري سعيد بن علي الوائلي، نائب رئيس مركز الأمن البحري، إنّ الورشة مبادرة تطوعية بين الدول الأعضاء والدول المراقبة لزيادة التعاون بينها، فضلا عن إيجاد حلول تعاونية في سبيل القضاء على التحديات التي تواجه أمن المنطقة، وتضم الرابطة (23) عضوا و (9 ) دول مراقبة، ونأمل أن تحقق الورشة الأهداف المرجوة والخروج بتوصيات تخدم الأمن البحري .

ومن جانبه أكد المقدم الركن جوي خليفة بن سعيد آل جمعة مدير العمليات والتدريب بمركز الأمن البحري، أنّه تمّ عقد أول اجتماع لرابطة الدول المطلة على المحيط الهندي بجمهورية الهند في فبراير عام 2008م، وهي بناء أمني لمنطقة المحيط الهندي، وهي مبادرة تطوعية بين بحريات ووكالات الأمن البحري بالدول الأعضاء، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة وورش العمل والتمارين المشتركة.

بدوره عبّر العقيد محمد رضا نيماتي - مشارك من الجمهورية الإسلامية الإيرانية- عن سعادته سعيد بوجوده في سلطنة عمان للمشاركة في الورشة التحضيرية للدول المطلة على المحيط الهندي، لمناقشة ما تمّ استعراضه والأنشطة التي تمت بالندوة التي عقدت بالجمهورية الإسلامية الإيرانية في عام 2018م.

وأضاف أنّ الورشة تهدف للتحضير للندوة المقبلة والمزمع عقدها في الجمهورية الفرنسية في عام 2020 م لتعزيز وتقوية المجالات ذات الاختصاص بأنشطة البحريات بالدول الأعضاء وبالتعاون مع البحرية السلطانية العمانية.

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