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اللجنة الفرعية للأوقاف وبيت المال والزكاة بالرستاق تعقد اجتماعها الرابع لهذا العام

الإثنين 14 أكتوبر 2019 07:12 م بتوقيت مسقط

اللجنة الفرعية للأوقاف وبيت المال والزكاة بالرستاق تعقد اجتماعها الرابع لهذا العام



الرستاق - طالب المقبالي 


عقدت اللجنة الفرعية للأوقاف وبيت المال والزكاة بولاية الرستاق الاجتماع الرابع لعام 2019، برئاسة سعادة الشيخ الدكتور هلال بن علي بن سعود الحبسي والي الرستاق رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة.

ناقش الاجتماع المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومن أهمها طرح المواضيع التي تهم الجوانب الوقفية، كما تمت مناقشة 31 طلباً من طلبات المواطنين تتمثل في شراء النخيل العضدية وبعض القطع الزراعية بالولاية. كما تمت مناقشة تخصيص مصليات العيد في بعض القرى بالولاية، إضافة إلى ما استجد من أعمال، وقد اتخذت اللجنة حيالها التوصيات المناسبة.

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