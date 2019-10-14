"تربية عبري" تناقش الجوانب التعليمية بمدارس محافظة الظاهرة

عبري - ناصر العبري

عقدت المديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة الظاهرة صباح أمس اجتماعاً مع مديري المدارس بولايات الظاهرة برئاسة زوينة بنت سيف المزروعية المديرة العامة للتربية والتعليم لمحافظة الظاهرة.

ناقش الاجتماع كافة الأمور والجوانب التربوية والتعليمية التي تخص المدارس، مع تقديم الشكر للمديرين والكوادر الإدارية والتدريسية على جهودهم المضنية في الحقل التربوي، كما ناقش الاهتمام بالمشاريع التربوية والابتكارات العلمية والمسابقات والأنشطة التربوية.

وأولى الاجتماع أهمية الحفاظ على سلامة وآمن الطلبة بالمدارس والاطلاع على الدليل الاسترشادي والاهتمام بزمن التعلم، وأهمية الاهتمام ببرنامج التنمية المعرفية وبجائزة السلطان قابوس للتنمية المستدامة في البيئة المدرسية، وأهمية التقيد بضوابط الامتحانات والاحتفاظ بالأوراق الامتحانية للطلبة لمدة عام دراسي كامل.

وفي الختام تمّ الرد على تساؤلات واستفسارات الحضور حول كل ما يتعلق بمدارس محافظة الظاهرة وموضوع نقل الطلبة، والتشكيلات المدرسية، وأهمية عمل صيانة للملاعب المدرسية وكل ما يتعلق بالكوادر الإدارية والتدريسية بالمدارس.