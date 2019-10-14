الإثنين, 14 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
29 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. تعليم
  5. عرض الخبر

"تربية عبري" تناقش الجوانب التعليمية بمدارس محافظة الظاهرة

الإثنين 14 أكتوبر 2019 07:12 م بتوقيت مسقط

"تربية عبري" تناقش الجوانب التعليمية بمدارس محافظة الظاهرة

 

عبري - ناصر العبري 

عقدت المديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة الظاهرة صباح أمس اجتماعاً مع مديري المدارس بولايات الظاهرة برئاسة زوينة بنت سيف المزروعية المديرة العامة للتربية والتعليم لمحافظة الظاهرة.

ناقش الاجتماع كافة الأمور والجوانب التربوية والتعليمية التي تخص المدارس، مع تقديم الشكر للمديرين والكوادر الإدارية والتدريسية على جهودهم المضنية في الحقل التربوي، كما ناقش الاهتمام بالمشاريع التربوية والابتكارات العلمية والمسابقات والأنشطة التربوية.

وأولى الاجتماع أهمية الحفاظ على سلامة وآمن الطلبة بالمدارس  والاطلاع على الدليل الاسترشادي والاهتمام بزمن التعلم، وأهمية الاهتمام ببرنامج التنمية المعرفية وبجائزة السلطان قابوس للتنمية المستدامة في البيئة المدرسية، وأهمية التقيد بضوابط الامتحانات والاحتفاظ بالأوراق الامتحانية للطلبة لمدة عام دراسي كامل.
وفي الختام تمّ الرد على تساؤلات واستفسارات الحضور حول كل ما يتعلق بمدارس محافظة الظاهرة وموضوع نقل الطلبة، والتشكيلات المدرسية، وأهمية عمل صيانة للملاعب المدرسية وكل ما يتعلق بالكوادر الإدارية والتدريسية بالمدارس.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

11 نوفمبر 2016

اختتام مسابقة "العروض الرياضية" بمدارس محافظة الظاهرة

المزيد

18 مايو 2015

تكريم المساهمين في دعم المسيرة التعليمية بمدارس ولاية منح

المزيد

09 يناير 2017

مناقشة تعزيز الجوانب الاقتصادية بمحافظة الظاهرة

المزيد

06 أغسطس 2017

"غرفة الظاهرة" تناقش الاستعداد لتنظيم مهرجان سياحي في عبري

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

20 شركة محلية وعالمية تستعرض أحدث منتجاتها في معرض الغذاء والضيافة

الاقتصاد - محلي

"الإحصاء والمعلومات": تباين متوسط دخل الأسر العُمانية بين الحضر والقرى.. ومسقط في الصدارة

المحليات - أخبار

بالفيديو.. جلالة السلطان يصدر 10 مراسيم سامية من بينها تعديلات وزارية وإنشاء جهاز للضرائب

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

"محاكاة سقوط طائرة في البحر" بالعذيبة.. الأربعاء

المحليات - أخبار

وزير الخدمة المدنية يفتتح برنامج «المرتكزات والمبادئ الموجهة لسياسة الدولة»

المحليات - أخبار

202 ألف و423 عمانيا مسجلون بصناديق تقاعد القطاع العام

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"الأرصاد": سحب ركامية وهطول أمطار على بعض المناطق

المحليات - أخبار

مثول زوجة حاكم دبي أمام المحكمة العليا بلندن

دولي - أخبار

مرسوم سلطاني بمنح الجنسية العمانية لـ 19 شخصا

عمان - مراسيم سلطانية

ضبط عدد من منتهكي الحياة البرية بمحمية السرين الطبيعية

المحليات - أخبار

كم تدفع السعودية لكل جندي أمريكي على أراضيها؟

دولي - أخبار

وظائف شاغرة للعمانيين في "طيران الإمارات"

الاقتصاد - محلي

إعلان أسفل الأكثر قراءة