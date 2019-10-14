"التنمية الاجتماعية" تحتفل بالذكرى العاشرة ليوم المرأة في "جنوب الباطنة"

مسقط – الرؤية

تحتفل وزارة التنمية الاجتماعية في محافظة جنوب الباطنة بحلول الذكرى العاشرة للاحتفال بيوم المرأة العمانية، والذي يوافق الـ 17 من أكتوبر الجاري.

وسيشهد الاحتفال افتتاح المبنى الجديد لجمعية المرأة العمانية بولاية العوابي، وإقامة حفل جمعيات المرأة العمانية في قاعة قصر النعمان بولاية بركاء، وذلك غدا الأربعاء، كما يقام بعد غدٍ الخميس الحفل الرسمي لهذا اليوم في مقر كلية التربية بولاية الرستاق.

ونفذت وزارة التنمية الاجتماعية 35 عملا بين بحث ودراسة ميدانية وأكاديمية خلال الفترة من عام 2009 وحتى 2018م، وساهم في هذا العمل باحثون متخصصون من منتسبي الوزارة ومؤسسات وهيئات أكاديمية متخصصة وأفراد مستقلين.

تناولت الأبحاث مجموعة من القضايا والمشكلات الاجتماعية للمجتمع العماني، ورافقت كلاً منها خطة تنفيذية لتفعيل التوصيات والمقترحات الواردة فيها، والتنسيق مع الجهات المختصة لتفعيل ما جاء فيها من خطط تنفيذية.

وتسعى وزارة التنمية الاجتماعية ضمن قطاع العمل الاجتماعي للارتقاء بمستوى المرأة العمانية وإدماجها في المجالات التنموية المختلفة، والعمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عددياً وجغرافياً.

ويجدر القول أن المرأة العمانية كان لها السبق في تأسيس أول جمعية أهلية بالسلطنة، حيث بادرت بإنشاء جمعية المرأة العمانية بمسقط عام 1971م كأول جمعية نسائية في السلطنة إلى أن وصل حالياً عددها في السلطنة إلى 59 جمعية و6 أفرع نسائية بمختلف محافظات السلطنة.

وتعتبر هذه الجمعيات من أهم أشكال العمل النسائي التطوعي في السلطنة، وتنتشر في ربوع السلطنة، وتقوم المنتسبات إليها بشكل تطوعي بتحديد المجالات المتنوعة لتنمية مهارات النساء، وإفساح المجال لهن للبحث عن فرص العمل، فضلا عن زيادة وعيهن من خلال العديد من البرامج الصحية والثقافية والاجتماعية، وتمثل المرأة هذه الجمعيات في لجان التنمية الاجتماعية ضمن المحافظات والولايات واللجان الأخرى ذات العلاقة بشؤون المرأة ؛ بهدف المشاركة في اتخاذ القرارات التي تخدم المرأة العمانية ، وتقدم لها ما يمكنها أن تكون مشاركة وفاعلة في المجتمع .