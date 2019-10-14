الإثنين, 14 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
29 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

59 جمعية للمرأة و6 أفرع بمختلف محافظات السلطنة

"التنمية الاجتماعية" تحتفل بالذكرى العاشرة ليوم المرأة في "جنوب الباطنة"

الإثنين 14 أكتوبر 2019 07:09 م بتوقيت مسقط

"التنمية الاجتماعية" تحتفل بالذكرى العاشرة ليوم المرأة في "جنوب الباطنة"

 

مسقط – الرؤية

تحتفل وزارة التنمية الاجتماعية في محافظة جنوب الباطنة بحلول الذكرى العاشرة للاحتفال بيوم المرأة العمانية، والذي يوافق الـ 17 من أكتوبر الجاري.

وسيشهد الاحتفال افتتاح المبنى الجديد لجمعية المرأة العمانية بولاية العوابي، وإقامة حفل جمعيات المرأة العمانية في قاعة قصر النعمان بولاية بركاء، وذلك غدا الأربعاء، كما يقام بعد غدٍ الخميس الحفل الرسمي لهذا اليوم في مقر كلية التربية بولاية الرستاق.

ونفذت وزارة التنمية الاجتماعية 35 عملا بين بحث ودراسة ميدانية وأكاديمية خلال الفترة من عام 2009 وحتى 2018م، وساهم في هذا العمل باحثون متخصصون من منتسبي الوزارة ومؤسسات وهيئات أكاديمية متخصصة وأفراد مستقلين.

تناولت الأبحاث مجموعة من القضايا والمشكلات الاجتماعية للمجتمع العماني، ورافقت كلاً منها خطة تنفيذية لتفعيل التوصيات والمقترحات الواردة فيها، والتنسيق مع الجهات المختصة لتفعيل ما جاء فيها من خطط تنفيذية.

وتسعى وزارة التنمية الاجتماعية ضمن قطاع العمل الاجتماعي للارتقاء بمستوى المرأة العمانية وإدماجها في المجالات التنموية المختلفة، والعمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عددياً وجغرافياً.

 ويجدر القول أن المرأة العمانية كان لها السبق في تأسيس أول جمعية أهلية بالسلطنة، حيث بادرت بإنشاء جمعية المرأة العمانية بمسقط عام 1971م كأول جمعية نسائية في السلطنة إلى أن وصل حالياً عددها في السلطنة إلى 59 جمعية و6 أفرع نسائية بمختلف محافظات السلطنة.

وتعتبر هذه الجمعيات من أهم أشكال العمل النسائي التطوعي في السلطنة، وتنتشر في ربوع السلطنة، وتقوم المنتسبات إليها بشكل تطوعي بتحديد المجالات المتنوعة لتنمية مهارات النساء، وإفساح المجال لهن للبحث عن فرص العمل، فضلا عن زيادة وعيهن من خلال العديد من البرامج الصحية والثقافية والاجتماعية، وتمثل المرأة هذه الجمعيات في لجان التنمية الاجتماعية ضمن المحافظات والولايات واللجان الأخرى ذات العلاقة بشؤون المرأة ؛ بهدف المشاركة في اتخاذ القرارات التي تخدم المرأة العمانية ، وتقدم لها ما يمكنها أن تكون مشاركة وفاعلة في المجتمع .

 

 

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

15 أكتوبر 2015

السلطنة تحتفل بالذكرى السادسة ليوم المرأة العمانية..السبت

المزيد

07 أكتوبر 2018

الاحتفال بالذكرى التاسعة ليوم المرأة العمانية في هيماء.. 17 أكتوبر

المزيد

22 يوليو 2017

السلطنة تحتفل بالذكرى 47 ليوم النهضة المباركة بإنجازات متعددة ومسيرة تنموية حافلة بالمشروعات والخير لجموع المواطنين

المزيد

25 أكتوبر 2015

جمعية المرأة العمانية بعبري تحتفل بالحصول على المركز الأول في مسابقة "التنمية الاجتماعية"

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

20 شركة محلية وعالمية تستعرض أحدث منتجاتها في معرض الغذاء والضيافة

الاقتصاد - محلي

"الإحصاء والمعلومات": تباين متوسط دخل الأسر العُمانية بين الحضر والقرى.. ومسقط في الصدارة

المحليات - أخبار

بالفيديو.. جلالة السلطان يصدر 10 مراسيم سامية من بينها تعديلات وزارية وإنشاء جهاز للضرائب

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

"محاكاة سقوط طائرة في البحر" بالعذيبة.. الأربعاء

المحليات - أخبار

وزير الخدمة المدنية يفتتح برنامج «المرتكزات والمبادئ الموجهة لسياسة الدولة»

المحليات - أخبار

202 ألف و423 عمانيا مسجلون بصناديق تقاعد القطاع العام

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"الأرصاد": سحب ركامية وهطول أمطار على بعض المناطق

المحليات - أخبار

مثول زوجة حاكم دبي أمام المحكمة العليا بلندن

دولي - أخبار

مرسوم سلطاني بمنح الجنسية العمانية لـ 19 شخصا

عمان - مراسيم سلطانية

ضبط عدد من منتهكي الحياة البرية بمحمية السرين الطبيعية

المحليات - أخبار

كم تدفع السعودية لكل جندي أمريكي على أراضيها؟

دولي - أخبار

وظائف شاغرة للعمانيين في "طيران الإمارات"

الاقتصاد - محلي

إعلان أسفل الأكثر قراءة