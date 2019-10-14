تدشين مبادرة "سوق المال" لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال التدقيق الداخلي.. الثلاثاء

مسقط – الرؤية

تدشن الهيئة العامة لسوق المال، يوم الثلاثاء، البرنامج التدريبي "تأهيل" تحت رعاية معالي سلطان بن سالم الحبسي نائب رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني، بهدف تأهيل الخريجين العمانيين الجدد من حملة البكالوريوس في المحاسبة والمالية لشغل وظيفة المدقق الداخلي.

وتأتي مبادرة الهيئة لصقل مهارات هؤلاء الخريجين الراغبين في الانخراط في وظيفة المدقق الداخلي، ورفد السوق العمانية بالكوادر المؤهلة لشغل هذا النوع من الوظائف، بعد إخضاعهم لتدريب نظري ومهني، وتزويدهم بالمهارات الضرورية اللازمة للمدقق الداخلي.

ويجري اختيار المرشحين وفق معايير واضحة تم إعدادها لهذ الغرض، وذلك من قائمة الراغبين والمسجلين عبر نافذة موقع الهيئة العامة لسوق المال والتي جرى تدشينها رسمياً، كما أن تدريبهم عملياً في مجال التدقيق الداخلي سيكون لدى عدد من مكاتب التدقيق العالمية العاملة في السلطنة إلى جانب عدد من الشركات المساهمة العامة، وذلك بعد فرز المسجلين لهذا البرنامج.

وأشار سعادة عبدالله السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال إلى وجود عدد لا بأس به من الشباب العماني الموهوب في كثير من التخصصات والمجالات وكل ما يحتاجونه هو التمكين من خلال تزويدهم بالمهارات المكملة لدراستهم الأكاديمية وتعزيز الجانب المهني لديهم بما يمكنهم من الانخراط في الوظائف العملية في سوق العمل وهي كثيرة أيضاً، إلى جانب تمكينهم بإعطائهم الفرص المناسبة التي يستطيعون فيها إظهار هذه المهارات والبروز والمنافسة في سوق العمل ومن هذه المنطلقات جاءت مبادرة الهيئة لتأهيل مدققين داخليين من خريجي المحاسبة والمالية باختيار عدد منهم وفق أسس واضحة ومن ثم إخضاعهم لبرامج عملية بالتعاون مع الشركات الراعية.

وأضاف السالمي: بالنظر إلى أهمية التدقيق الداخلي وحاجة كافة المؤسسات في القطاعات التي تشرف عليها الهيئة إلى هذه المهنة نتوقع استيعاب هؤلاء الشباب في هذه المؤسسات، كما أن الهيئة عازمة على تعميم هذه المبادرة لتشمل قطاعات أخرى لرفع نسبة التعمين في مجال التدقيق الداخلي.