40 مؤسسة سياحية تطرح 621 وظيفة في المعرض الأول لفرص العمل بالقطاع

مسقط – الرؤية

نظمت وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة القوى العاملة وعدد من الجهات والمؤسسات والمنشآت السياحية والفندقية أمس معرض الفرص الوظيفية الأول في القطاع السياحي بفندق مسقط إنتركونتيننتال بحضور سعادة ميثاء بنت سيف المحروقية وكيل وزارة السياحة وسعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العاملة، وذلك في إطار الجهود الهادفة إلى تعزيز فرص توظيف الكوادر الوطنية وتمكينها من فرص العمل في القطاع السياحي ودعماً لما تبذله الجهات المختصة في سبيل تشغيل القوى العاملة الوطنية ومبادرة البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي ذات الصلة بإيجاد فرص عمل للشباب في مؤسسات ومنشآت القطاع السياحي.

وبلغ عدد الفرص الوظيفية التي طرحتها مؤسسات ومنشآت القطاع السياحي 621 وظيفة في 40 مؤسسة ومنشأة عاملة بالقطاع السياحي العماني أبرزها الطيران العماني الناقل الوطني الذي قدَّم حوالي 200 وظيفة. وتنافس على فرص العمل المطروحة بالمعرض 1800 شاب وشابة من حملة المؤهلات السياحية والاختصاصات المطلوبة للوظائف المطروحة بهذه المؤسسات والمنشآت، وقد تواصلت الهيئة العامة لسجل القوى العاملة مع هؤلاء الباحثين عن العمل.

وقامت سعادة ميثاء بنت سيف المحروقية وكيل وزارة السياحة وسعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العاملة وعدد من المسؤولين والمختصين في الوزارتين بجولة في المعرض التقوا فيها الباحثين عن عمل المتقدمين للوظائف واطلعوا على الفرص التي تتيحها المؤسسات والمنشآت المشاركة في المعرض واستمعوا إلى شرح من مسؤولي الموارد البشرية والمختصين عن التوظيف في المنشآت الفندقية وشركات السفر والسياحة وشركات الطيران حول الفرص الوظيفية المتوفرة.

وأشار المهندس محمد بن محمود الزدجالي مدير عام خدمات المستثمرين وإدارة الجودة بوزارة السياحة إلى أنَّ المعرض يهدف إلى إيجاد حلول للتشغيل في القطاع السياحي ضمن مبادرة البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي والجهود المبذولة من قبل وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة القوى العاملة والجهات المختصة. كما يأتي تنظيم المعرض ثمرة لخطة عمل نفذها الفريق المختص من خلال التواصل المباشر مع الشركات السياحية وشركات الطيران والفنادق ذات التصنيف من ثلاث إلى خمس نجوم، مضيفاً أن وزارة السياحة وجدت تجاوبا كبيرا من قبل مؤسسات ومنشآت القطاع السياحي لعرض الوظائف الشاغرة لديهم في هذا المعرض والذي يحظى بإقبال الباحثين عن عمل الذين أثبتوا جديتهم ورغبتهم في العمل.

وأشار الزدجالي إلى أنَّ وزارة السياحة تنسق مع وزارة القوى العاملة والهيئة العامة لسجل القوى العاملة للتواصل مع الباحثين عن عمل ممن يستوفون شروط المؤهلات السياحية والاختصاصات المطلوبة لشغر الوظائف المتوفرة حيث تمَّ تقسيم المعرض إلى أقسام وتوزيع الباحثين إلى مجموعات بحسب التخصص والوظيفة المطروحة.

وقد شارك في تنظيم المعرض بالتعاون مع وزارة السياحة ووزارة القوى العاملة كل من الهيئة العامة لسجل القوى العاملة، ووحدة دعم التنفيذ والمتابعة، وكلية عمان للسياحة، والمعهد الوطني للضيافة، الصندوق الوطني للتدريب، ومنصة دوام، ومنصة بوابة الإرشاد بالإضافة إلى 40 شركة ومؤسسة ومنشأة سياحية وفندقية هي فندق مسقط إنتركونتيننتال، وفندق كراون بلازا مسقط، وفندق كراون بلازا مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، وفندق قصر البستان ريتز كارلتون، وفندق دبليو، وفندق جي دبليو ماريوت، وفندق الشيراتون، ومنتجع بر الجصة شنغريلا، وفندق جراند حياة، وفندق شيدي، وفندق كيمبنسكي الموج، ومنتجع أنانتارا الجبل الأخضر، ومنتجع أليلا الجبل الأخضر، فندق الفنار صلالة، وشركة موريا السياحية، وفندق راديسون بلو، وسويس بورت، والمجموعة العمانية للطيران، وطيران السلام، وفندق سندس روتانا، وفندق هيلتون جاردن إن، وفندق ويندام جاردن، وفندق رويال توليب، وفندق رمادا الغبرة، وفندق رمادا شاطئ القرم، وشركة عمان للفنادق والسياحة، وفندق إيبيس، ومنتجع تلال مسقط، وفندق رامي جيست لاين، وشركة محمد عبدالرحمن الكندي للسفر والسياحة، آفاق لتنظيم الرحلات السياحية، وسماء مسقط للسفر والسياحة، وسفريات جساس، وبهنس للسفر والسياحة، وقنتب للسياحة، ودوجلاي للخدمات العالمية، وشركة التموين والتجهيزات، وفندق فلج دارس، وشركة الدبور الذهبي، والطيران العماني.