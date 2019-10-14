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تعاون بين "تقنية المعلومات" وجامعة السلطان قابوس في مجال البرمجيات الحرة

الإثنين 14 أكتوبر 2019 07:02 م بتوقيت مسقط

تعاون بين "تقنية المعلومات" وجامعة السلطان قابوس في مجال البرمجيات الحرة

مسقط - الرؤية

جدَّدتْ هيئة تقنية المعلومات وجامعة السلطان قابوس، أمس، برنامج التعاون الموقع بين الجانبين حول التنسيق والتعاون في مجال البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر؛ إذ وقع البرنامج كلٌّ من سعادة الدكتور علي بن سعود البيماني من جانب الجامعة، والدكتور سالم بن سلطان الرزيقي الرئيس التنفيذي للهيئة.

ويهدفُ برنامج التعاون إلى بناء وتعزيز ثقافة البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر والتشجيع على استخدامها في مجال ريادة الأعمال، وفي تطوير البحث العلمي والتطبيقي، وإيجاد الحلول المرتكزة على البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر، إضافة لدعم البحوث التي يقوم بها الطلاب والباحثون في جامعة السلطان قابوس وهيئة تقنية المعلومات.

ويُشير البرنامج إلى أهمية التعاون في تطوير خطط إستراتيجية لاستعمال البرمجيات الحرة والتقنيات الرقمية الحديثة في مختلف القطاعات التعليمية والإدارية والصناعية في السلطنة، والتعاون على دعم وتنفيذ مختلف برامج ريادة الأعمال بين الهيئة والجامعة؛ بما يخدم أهداف المؤسستين؛ ومنها: التعريف بالبرمجيات الحرة كخيار مناسب إلى جانب البرامج التجارية الأخرى والتعريف بالتقنيات الرقمية الحديثة وكيفية الاستفادة منها لتأسيس شركات محلية صغيرة ومتوسطة ورفع مستوى الوعي بحقوق الملكية الفكرية في مجال استخدام البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر؛ للحد من استخدام البرامج غير المرخصة.

وتنصُّ المذكرة على قيام هيئة تقنية المعلومات بتحديث المختبر المخصص لإجراء التجارب والأبحاث على البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر؛ من خلال توفير الأجهزة والبرمجيات اللازمة، ودعم أنشطة الجماعة الطلابية للبرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر التي تعمل تحت إشراف مركز أبحاث الاتصالات والمعلومات بجامعة السلطان قابوس.

وفي مجال البحوث العلمية والخطط الإستراتيجية، تشجِّع جامعة السلطان قابوس على تدريس البرمجيات الحرة والتقنيات المصاحبة للثورة الصناعية الرابعة وريادة الأعمال في المقررات الدراسية، إضافة لتشجيع الكادر الأكاديمي والطلاب على إجراء البحوث في مجال تقنيات البرمجيات الحرة وتطبيقاتها والتقنيات الرقمية الحديثة.

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