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استعراض مهام "الرقابة المالية والإدارية للدولة" بالسيب

الإثنين 14 أكتوبر 2019 07:02 م بتوقيت مسقط

استعراض مهام "الرقابة المالية والإدارية للدولة" بالسيب

مسقط - الرؤية

نظَّم جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة مُحاضرة توعوية في جامع الأنوار بولاية السيب؛ في إطار الخطة الإعلامية والتوعوية للجهاز، وفي ضوء الحرص الذي يوليه الجهاز لتجسيد مبدأ الشراكة مع المجتمع في حماية المال العام وتعزيز النزاهة.

وتناولتْ المحاضرة عددًا من المحاور؛ منها: الشواهد القرآنية والنبوية التي أوضحت مدى خطورة التعدي على المال العام، إلى جانب استعراض بعض أقوال العلماء في المال العام وتبيان منزلته، كما قدم المحاضر نبذة عن الجهاز باعتباره الجهة التي أوكل إليها المشرع مهمة الرقابة المالية والإدارية على الأموال المملوكة للدولة أو الخاضعة لإدارتها أو الإشراف عليها، وكافة التصرفات المالية والإدارية، فضلاً عن متابعة أداء الجهات المشمولة برقابته وفقاً للقوانين المنظمه لعمله؛ إذ تمَّت الإشارة إلى التطور الهيكلي والتشريعي للجهاز، إضافة إلى اختصاصاته، والجهات المشمولة برقابته.

كما تناولتْ المحاضرة جهود الجهاز الإعلامية والتوعوية؛ سواء من خلال الندوات التوعوية أو البرامج التليفزيونية والإذاعية كبرنامج نزاهة والرقابة مسؤولية الجميع، جنباً إلى جنب مع المواد التوعوية المطبوعة وغيرها، لتعزيز مبدأ الشراكة مع المجتمع، كما تم تعريف الحضور بطرق تقديم الشكاوى والبلاغات إلى الجهاز وإجراءات بحثها ودراستها. وفي نهاية المحاضرة، تمَّ سرد أمثلة ومظاهر جرمها القانون، وعدها انتهاكاً للمال العام ومساساً به، والعقوبة التي قررها المشرع في ذلك.

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