20 شركة محلية وعالمية تستعرض أحدث منتجاتها في معرض الغذاء والضيافة

الرؤية - نجلاء عبدالعال

افتُتِح، أمس، معرض عُمان الدولي للغذاء والضيافة، برعاية معالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية، وبحضور عدد من كبار المسؤولين والسفراء ورجال الأعمال. وتنظمه شركة أعمال المعارض العُمانية (عُمان إكسبو)، على مدار 3 أيام، في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض؛ تزامنا مع اليوم العالمي للغذاء.

وقال ناصر بن راشد الراسبي مدير الإعلام والعلاقات الحكومية في عُمان إكسبو: إنَّ المعرض يهم معظم القطاعات المتعلقة بصناعة المواد الغذائية وعالم الضيافة؛ ويضمُّ في كل عام أبرز وأحدث المنتجات المحلية والعالمية من الأغذية والمشروبات وتجهيزات الفنادق والمطاعم...وغيرها، موضحا أنَّ نسخة العام الحالي تشهد مشاركة العديد من الشركات والمراكز التجارية وشركات تغليف المواد الغذائية، كما تعرض منافذ البيع بالتجزئة خدماتها في المعرض في مجالي الغذاء والضيافة.

وأضاف الراسبي أنَّ المعرض هذا العام يتميَّز بمزيد من التطور والتوسع بما يتناسب والنمو المتواصل لهذه الصناعة من خلال شبكة شاملة من المنصات والأجنحة، والتي تعكس الفرص الناشئة ومشروعات البنية الأساسية السياحية المليئة بالفرص، مشيرا إلى أنَّ المعرض يضم في نسخته الجديدة أكثر من 400 علامة تجارية محلية وعالمية من أهم العلامات التجارية في عالم الأغذية والمشروبات، ومعدات تجهيز المطابخ والمطاعم وأنظمة التغليف وأطقم الأثاث المنزلي والفندقي والمنتجعات السياحية، وفنون الديكور والكثير من المنتجات.

وبلغ عدد الدول المشاركة في المعرض 20 دولة إضافة إلى السلطنة؛ من بينها: الصين، وإيران، والهند، وباكستان، وإندونيسيا، وجنوب إفريقيا، والإمارات العربية المتحدة، كما يشهد مشاركة ودعم كبيرين من عدة جهات حكومية وخاصة؛ منها: المؤسسة العامة للمناطق الصناعية، والهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومعهد الضيافة، والجمعية العُمانية للطهاة، إلى جانب عدد كبير من الشركات العالمية.

ويوفِّر المعرض منصة لعقد اجتماعات عمل ولقاءات مباشرة بين الشركات المحلية والدولية؛ بهدف توفير الفرص المثالية للتبادل التجاري بين السلطنة وباقي الدول. ويجري على هامش المعرض تنظيم 3 مسابقات في إعداد القهوة (برستا)، ومسابقة الطاهي المحترف، وفي إعداد أفضل برجر.

ويعدُّ معرض الغذاء والضيافة أكبر حدث من نوعه في مجالي صناعة الغذاء ومجال السياحة والفندقة، ويزداد عدد الشركات المشاركة به عاماً بعد عام، ويصاحب المعرض عدد من المسابقات المتعلقة بجوانب الطهي، وتحظى بمشاركة عدد كبير من المؤسسات المتخصصة والأفراد الهواة منهم والمحترفين. وتفتح أبواب المعرض أمام الجمهور بدءا من العاشرة صباحا وحتى السابعة مساء حتى الغد.