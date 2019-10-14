العوفي يطلع على منتجات "أريج".. والشركة تصدر إلى 30 دولة

مسقط - الرؤية

اطَّلع مَعَالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية، أمس، على مُنتجات شركة أريج للزيوت النباتية ومشتقاتها؛ باعتبارها راعيًا لمعرض عُمان للغذاء والضيافة، الذي افتُتِح أمس بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض.

واستمع معاليه والحضور إلى شرح عن مراحل تطور الشركة ومنتجاته التي تغطي احتياجات السوق في السلطنة من الزيوت النباتية ومشتقاتها، وسعيها الدؤوب إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الزيوت، ‏في إطار مساهتمها في تعزيز سياسات الحكومة في التنويع الاقتصادي.

وقال المهندس سالم بن ناصر البرطماني الرئيس التنفيذي: إنَّ مشاركة الشركة في المعارض المحلية والدولية تهدف للتعريف بالمنتجات العمانية وجودتها العالية التي تحظى بالقبول من المستهلكين في السلطنة و خارجها؛ منوها بأن الشركة تصدر منتجاتها المختلفة إلى أكثر من 35 دولة في العالم؛ بفضل ما تتمتع به منتجات الشركة من جودة عالية.

وقد أكملت الشركة 3 عقود من العمليات الناجحة في مجال صناعة المنتجات الاستهلاكية في السلطنة وتصديرها عالميًّا. كما أنها من الشركات المتخصِّصة في تكرير وتصفية وإنتاج وتعبئة وتوزيع زيوت الطعام الخالية من الدهون المتحولة وسمن النباتي ومارجارين ومايونيز وجميع أنواع الدهون الصناعية ذات الجودة العالية، وغير المهدرجة في المنطقة، وتسويقها وتصديرها عالميًّا.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة أريج للزيوت النباتية ومشتقاتها، إلى أن الشركة رفدت السوق العماني بمنتج زيت الزيتون كأحدث المنتجات الوطنية التي تسهم بها الشركة في إطار جهودها الهادفة إلى تعزيز المنتجات الوطنية، ومواكبة متطلبات السوق من المنتجات الغذائية.

وتسوق شركة أريج للزيوت النباتية ومشتقاتها منتجاتها في دول مجلس التعاون الخليجي، كما تصدرها إلى أكثر من 30 دولة، من كندا شمالا إلى نيوزلندا جنوبا، ومن أوزباكستان شرقا إلى الولايات المتحدة الامريكيه غربًا.

ويُمكِّن الموقع الإستراتيجي للسلطنة المصنع من التسويق العالمي في أقصر مدة وبأقل تكلفة ممكنة. وتتعدد العلامات التجارية الرائدة للشركة لتشمل زيت "المنارة" وزيت "صحار" وزيت "خفيف" وزيت "الجبل الأخضر" و"مسقط مارجرين"، وكلها من الأسماء الموثوق بها في كل بيت عماني. كما أطلقت شركة أريج مُؤخرا منتجها الجديد زيت المنارة، وهو زيت الزيتون بأصنافه الثلاثة، وهي زيت الزيتون البكر الممتاز، وزيت الزيتون المكرر، وزيت الزيتون النقي، وكلها مدعمة بفيتامين (أ) و(د).